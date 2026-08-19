A prisión el presunto patrón de una patera con nueve inmigrantes trasladados desde Argelia hasta Almería

Agentes de Policía Nacional en el CATE de Almería. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un juez ha ordenado el ingreso en prisión del presunto patrón de una patera que partió de las costas de Argelia con nuevo ocupantes que abonaron unos 3.500 euros por una plaza en la embarcación de apenas 4,5 metros de eslora que hizo una travesía de unas once horas antes de ser interceptada en aguas próximas a Almería.

El arrestado, de origen argelino, es el segundo detenido por este tipo de hechos en apenas diez días tras la detención efectuada el pasado 3 de agosto a otro supuesto piloto que manejaba una embarcación con una decena de ocupantes, según ha indicado la Comisaría en una nota.

La actuación ha sido desarrollada por agentes del Grupo Ucrif de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Almería, especializados en la investigación de las redes dedicadas a favorecer la inmigración irregular y, especialmente, aquellas que utilizan embarcaciones precarias para introducir personas clandestinamente en territorio español.

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 11 de agosto, cuando Salvamento Marítimo localizó en alta mar una embarcación en la que viajaban nueve personas, todas ellas mayores de edad y aparentemente en buen estado de salud.

Tras su rescate, los ocupantes fueron trasladados hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) del Puerto de Almería, donde recibieron asistencia de Cruz Roja y posteriormente quedaron a disposición de funcionarios de la Policía Nacional para la realización de las correspondientes actuaciones en materia de extranjería.

Las gestiones practicadas por los investigadores de Ucrif permitieron reconstruir las circunstancias en las que se habría desarrollado el viaje e identificar al hombre que presuntamente ejercía como patrón de la embarcación.

Según la investigación, el detenido habría asumido las funciones esenciales para hacer posible el desplazamiento, encargándose del pilotaje, de mantener el rumbo con ayuda de una brújula y de realizar el repostaje durante la navegación.

La embarcación empleada era rígida, de aproximadamente 4,5 metros de eslora y 1,5 metros de manga, equipada con un motor de 40 CV. Sus características y potencia resultaban especialmente limitadas para el número de personas que viajaban a bordo y para una navegación de este tipo. Como resultado de las investigaciones, los agentes procedieron el día 12 de agosto a la detención del presunto patrón en Almería.

El detenido en la última actuación fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera, Plaza número 4, en funciones de guardia, cuyo titular decretó su ingreso en prisión.