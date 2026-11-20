Reunión preparatoria de la campaña de exportación de pimiento de Almería a Estados Unidos. - COEXPHAL

ALMERÍA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de la provincia de Almería (Coexphal) ha celebrado una reunión de coordinación con representantes del Gobierno central, la Junta de Andalucía y empresas del sector de cara al inicio de la campaña de exportación de pimiento a Estados Unidos, que comienza el próximo 1 de diciembre de 2026.

El objetivo principal de la sesión ha sido establecer las directrices operativas necesarias para garantizar el estricto cumplimiento de los protocolos fitosanitarios exigidos para este "mercado estratégico" ante el inicio de las exportaciones.

Durante la jornada, según ha explicado Coexphal y la Subdelegación de Gobierno, se han abordado diversos aspectos técnicos fundamentales para el desarrollo de la actividad, tales como la gestión de la red de trampeo, los procedimientos de inspección inicial, la tramitación documental a través de la plataforma Comercio Exterior de Vegetales (Cexveg) y la planificación de las próximas auditorías.

Este proceso de colaboración entre el sector privado y las administraciones es "esencial" para anticipar posibles incidencias y asegurar que los envíos "cumplan con todos los requisitos de calidad y seguridad exigidos por las autoridades estadounidenses", incluyendo la futura visita de los expertos del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal prevista para el inicio de 2027.

Por parte del sector, se ha pedido que los puestos de control en frontera tengan un "horario adaptado" a las exigencias comerciales y temporales de esta campaña, ya que "disponer de una mayor flexibilidad en los horarios y días de atención resulta fundamental para organizar la logística de exportación, agilizar los trámites y garantizar que el producto llegue a destino en las mejores condiciones de calidad y frescura".

El encuentro, celebrado este jueves, ha tenido lugar en la sede de Agrocolor con la participación de la subdelegada en funciones del Gobierno en Almería, Loly Cruz, el secretario general, Antonio Hernández de la Torre Chicote, y el jefe del Área de Agricultura, Francisco Fernández Abad.

Por parte de los servicios de Sanidad Vegetal de la Delegación Territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía en Almería, ha asistido la jefe de Servicio, María José Morales, y la técnico Encarnación Trujillo.

En cuanto a las empresas exportadoras, han estado presentes Javier Díaz Planelles, de Agroiris, y Adelina Salinas, de Zoi Agrícola. En representación del sector acudió el gerente de Coexphal, Luis Miguel Fernández, y el director de Inspección de Agrocolor, Francisco Cano.