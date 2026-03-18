Un programa piloto en Almería abrirá los patios de tres colegios en fin de semana para usar las instalaciones deportiva

Archivo - Patio de un colegio en una imagen de archivo. - ALBERTO G. IBANEZ/AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

ALMERÍA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los recintos de tres centros escolares de Almería se abrirán a los barrios a partir del próximo sábado dentro de una iniciativa piloto con la que se pretende permitir a los vecinos que usen las instalaciones escolares con fines deportivos, de ocio y tiempo libre.

La iniciativa 'Patios abiertos' se pondrá en marcha en los centros de enseñanza, 'Adela Díaz', en Nueva Andalucía, 'Rafael Alberti', en Ciudad Jardín, y 'San Gabriel', en Regiones, con horarios fuera del periodo lectivo, en concreto, los viernes de 17,30 a 20,00 horas; los sábados de 11,00 a 13,30 y de 17,30 a 20,00 horas; y los domingos de 11,00 a 13,30 horas.

"Son colegios donde los chavales saltaban la valla para jugar. Ahora no será necesario, pues les abriremos las puertas los fines de semana", ha explicado en una nota el Concejalía de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro.

La asociación Vereda Colectiva será la encargada de gestionar este proyecto junto con los responsables de los centros y la participación de la Plataforma Nueva Andalucía Barrio Amable.

"Habrá un total de seis monitores que dinamizarán estos espacios", ha añadido el edil, quien ha apuntado que con esta acción se pretende incentivar "la actividad física y la convivencia". "No es una guardería donde dejar los niños los fines de semana", ha añadido.

La actividad arrancará con una fiesta de inauguración en el patio del CEIP Adela Díaz a las 11,00 horas en una jornada abierta con actividades, juegos y talleres.

UNA ACTIVIDAD EXTENSIBLE A LA PROVINCIA

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y FP en Almería, Francisco Alonso, se ha referido también este miércoles a esta actividad, que se posibilita ante el convenio que se firmó "antes de Navidad" con el Ayuntamiento para poder hacer uso de los recintos escolares de las zonas de la capital que carecieran de suficientes instalaciones deportivas.

A preguntas de los medios, Alonso ha valorado el proyecto que abre al público y durante los fines de semana los patios de los colegios a quienes quieran "realizar algún tipo de deporte" en su barrio, con lo que no descarta que pueda realizarse en otros municipios como Vera o El Ejido, donde ya se han interesa por esta posibilidad.

"Hay un número importante de centros educativos que están muy interesados en este tipo de convenios por eso, porque facilitan instalaciones deportivas prácticamente a toda la ciudad", ha reconocido Alonso.