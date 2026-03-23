El presidente de la Junta destaca la "transformación histórica" de Almería con la primera fase del Puerto-Ciudad

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la inauguración de la primera fase del Puerto-Ciudad de Almería. - MARIAN LEON - EUROPA PRESS

ALMERÍA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado este lunes la "transformación histórica" que supone para la ciudad de Almería la culminación de la primera fase del proyecto Puerto-Ciudad, una iniciativa "compleja" pero que "genera marca Almería y marca Andalucía" con la apertura de las dos primeras hectáreas de terreno de la capital al mar.

"Los cambios no han hecho nada más que empezar", ha advertido el presidente andaluz durante su intervención en el acto oficial de apertura, en el que ha avanzado que las obras continuará para que Almería pueda "abrirse por completo al mar", lo que le dará una "ventaja competitiva" puesto que pocas ciudades tienen dicha posibilidad, según ha estimado.

Ha incidido en un hito que "Almería llevaba 40 años pidiendo" y en el que el Gobierno andaluz colabora mediante la financiación de casi un tercio de los trabajos, con 15 millones de euros de subvención sobre los 25 millones de euros que costarán las obras de la siguiente fase del Puerto-Ciudad. La integración total, incluidas las actuaciones en la ciudad, tienen una estimación de 47 millones de euros en inversión.

Para Moreno, "la idea es muy clara: fuera barreras al futuro de Almería", ha dicho ante el desarrollo de la capital a través de iniciativas como estas por las que ha felicitado el trabajo de "dos mujeres muy valientes", en referencia a la presidenta de la Autoridad Portuaria, Rosario Soto, y de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, por haber "liderado este proyecto".

"Tengo muy claro que a Almería no se le va a escapar el futuro que tiene en sus manos; Almería se renueva para estar cada vez más en esa élite a la que debe de pertenecer y se nota que está viviendo un tiempo de cambio y también de esplendor", ha añadido.

La primera fase de integración del puerto con la ciudad, con casi diez millones de euros invertidos, supone la apertura de dos hectáreas de dominio público portuario mediante la reurbanización con piedra natural de una hectárea en la entrada al Muelle de Levante, la eliminación de la valla de separación con la ciudad y la dotación de una nueva envolvente de diseño vanguardista para la sede de la APA.

Junto con los nuevos trabajos de recuperación del Cable Inglés, las obras han discurrido paralelas a actuaciones de recuperación del patrimonio histórico portuario con la restauración de la grúa Babcock & Wilcox como mirador, la locomotora alemana Deutz como elemento singular, o la restauración del tinglado, una estructura de principios del siglo XX para el acopio de mercancías que ahora ofrecerá más de 2.600 metros cuadros de sombra en un espacios urbanizados.

LA SEGUNDA FASE, AL CONSEJO DE MINISTROS

El presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, ha avanzado que "próximamente" se llevará al Consejo de Ministros la aprobación del proyecto para actuar sobre esas 4,5 hectáreas en el Muelle de Levante y la zona de Las Almadrabillas y, de este modo, completar la transformación del entorno portuario en su extremo más oriental.

En esta línea, la propia presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, Rosario Soto, ha incidido en los avances previstos para la segunda fase, con una ejecución prevista desde la segunda mitad de este año hasta 2028, en la que se prevén establecimientos de restauración y el cambio de uso del edificio de Capitanía y la torre de Salvamento Marítimo, entre otros aspectos.

Santana ha recordado otros proyectos que han recibido financiación estatal y que también tienen que ver con la integración puerto-ciudad, como el Cable Inglés, que recibió inversión del 2% Cultural para sus dos primeras fases y que, ahora, enfrenta una tercera también con el mismo fondo para garantizar su estructura.

Así, ha valorado la colaboración entre la Administración Marítima, Marina Mercante, Capitanía y la Autoridad Portuaria para "alinear unos intereses que además eran compartidos".

Santana ha valorado el Plan Horizonte 2030 con el que Puertos del Estado contempla una inversión de 335 millones de euros en proyectos de integración "para revitalizar espacios que han perdido su condición portuaria" dentro del marco de inversión quinquenal presentado en noviembre del pasado año, que llevará a los puertos andaluces entre 2025 y 2029 unos 1.300 millones de euros en total.

En el caso de Almería, según ha recordado estos proyectos se están impulsando "con el apoyo de la Junta", a la que ha agradecido su colaboración. En total, ha indicado que en el quinquenio 2025-2029 se destinarán 1.300 millones de euros a proyectos de infraestructura, sostenibilidad y sensibilidad en los puertos andaluces.

"ÉXITO DE COOPERACIÓN"

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería se ha congratulado ante un "día histórico y profundamente emotivo" con el que se abre al público las dos primeras hectáreas de suelo urbano a la ciudad de Almería tras una inversión de casi diez millones de euros.

Soto ha valorado que el "éxito de cooperación interadministrativa" que supone la integración urbana de la ciudad y el Puerto de Almería gracias al apoyo de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de Almería, del Gobierno de España a través de Puertos del Estado y la propia Autoridad Portuaria.

"No solamente desde la Autoridad Portuaria estamos profundamente orgullosos de poder abrir el puerto a la ciudad de Almería, también lo estamos porque hoy somos la quinta autoridad portuaria del sistema nacional, de las 28 autoridades portuarias del sistema nacional, que más crece", ha manifestado antes de agradecer el "esfuerzo" de los casi 200 empleados públicos de la APA.

UNA INTEGRACIÓN "CON EL CORAZÓN DE LA CIUDAD"

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha destacado que la integración del puerto con el "corazón" de la ciudad marca "un antes y un después" en la capital y también en la provincia. "Hoy no inauguramos solo un proyecto, hoy abrimos una puerta al futuro", ha asegurado.

"Durante décadas el puerto y la ciudad han convivido mirándose de cerca, pero caminando por separado. Hoy esa distancia empieza a desaparecer", ha afirmado Vázquez ante una actuación que permitirá "unir la Puerta de Purchena con el mar" a través de las obras que ejecuta el propio Ayuntamiento para peatonalizar una de las principales arterias de la ciudad.

La regidora ha subrayado que este proyecto de integración "no es solo una de las transformaciones urbanas más importantes del siglo XXI, sino que es un símbolo para toda la provincia". "El puerto deja de ser frontera para convertirse en punto de encuentro: un espacio donde convivir, donde pasear, donde emprender, donde disfrutar, donde soñar", ha destacado.

Vázquez, quien ha valorado el "esfuerzo incansable" de la presidenta de la Autoridad Portuaria, ha estimado la contribución para conseguir una "vía peatonal espectacular de kilómetro y medio desde el centro histórico" hasta el mar, que se suma al acceso directo desde la A-7, la recuperación paisajística del Parque Nicolás Salmerón, la remodelación de la Avenida Reina Regente y el proyecto de rehabilitación integral del casco histórico. "Crearemos un espectacular eje urbano de la Almería del siglo XXI", ha estimado.

Los actos, que han contado con una nutrida representación institucional, política y social, han contado con actuaciones musicales y el izado de una gigantesca bandera de España --la segunda más grande de Andalucía-- que ondeará en la entrada al puerto.