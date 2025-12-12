Los programas de empleo para personas con discapacidad beneficiaron en Almería a más de 3.870 personas en 2024

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Almería, Amós García Hueso, durante una visita relacionada con programas de empleo para personas con discapacidad. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los programas para impulsar la inserción laboral de personas con discapacidad de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo beneficiaron a 3.877 personas en la provincia de Almería el pasado año, según recoge el monográfico 'Mercado de trabajo de personas con discapacidad en Andalucía en 2024'.

El delegado territorial de Empleo en Almería, Amós García Hueso, ha destacado "el compromiso de la Junta de Andalucía con la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, que tiene continuidad con el II Plan de Empleo de Personas con Discapacidad de Andalucía 2025-2028 que acaba de aprobarse con un presupuesto de 546,6 millones de euros".

García ha señalado en un comunicado que el nuevo plan "pretende responder a las necesidades actuales del colectivo, reforzando las medidas que favorecen su inserción laboral, el acompañamiento profesional y una formación adaptada a los requerimientos del mercado de trabajo". En la elaboración del plan, liderado por la Consejería de Empleo, han participado las consejerías de Sanidad, Desarrollo Educativo, Empleo, Inclusión Social y Justicia, UGT-A, CCOO-A, la CEA, la FAMP y Cermi-Andalucía.

Entre las novedades del plan destacan un programa de Formación Profesional para el Empleo (FPE) específico para personas con discapacidad que se convocará en enero de 2026 y la implantación de un protocolo de atención en las oficinas del Servicio Andaluz de Empelo (SAE) y de un sistema de comunicación inclusivo para atender a personas con discapacidad auditiva.

El plan tiene como objetivos estratégicos aumentar la empleabilidad, la tasa de actividad, la accesibilidad a recursos laborales, la calidad del empleo y la visibilidad de las capacidades y necesidades de las personas con discapacidad, atendiendo de manera prioritaria a las mujeres con discapacidad. "Queremos ampliar el alcance de las medidas que desarrollamos, que en 2024 mejoraron las oportunidades de empleo de 3.877 personas con discapacidad en nuestra provincia", ha manifestado el delegado.

Esta cifra está recogida en el estudio 'Mercado de trabajo de personas con discapacidad en Andalucía en 2024' , que detalla que se beneficiaron de un Itinerario Personalizado de Inserción (IPI) del programa Andalucía Orienta 903 personas con discapacidad en la provincia, el 11,9 por ciento del total de los participantes. En el programa de Acompañamiento a la Inserción ascendieron a 544, el 54,4 por ciento de los beneficiarios, y 122 participaron en el Programa de Experiencias Profesionales, que facilita prácticas en empresas, el 46,5 por ciento del total de usuarios.

MANTENIMIENTO DE 1.294 CONTRATOS

Además, 1.308 personas con discapacidad se beneficiaron de las medidas de apoyo a la creación de empleo dirigidas a este colectivo. Concretamente, se mantuvieron 1.294 puestos de trabajo en Centros Especiales de Empleo, siete personas se beneficiaron de incentivos a la creación de empleo indefinido en estos centros y una persona fue contratada en una empresa ordinaria con apoyo de un incentivo. También se aprobaron dos subvenciones para la adaptación de puestos de trabajo y la eliminación de barreras arquitectónicas en Centros Especiales de Empleo.

En 2024, el número de personas con discapacidad paradas registradas en Almería ascendía a 1.931, lo que representa el 4,19 por ciento del total de los parados en la provincia. Son un 5,11 por ciento menos que en 2023. El 51,7 por ciento eran hombres y el 67,1 por ciento había cursado estudios secundarios.

Dos de cada tres parados registrados de este colectivo procedían del sector servicios y el 14,6 por ciento carecía de experiencia profesional. El monográfico recoge, además, que más de la mitad de las personas con discapacidad paradas registradas, el 54,5 por ciento, llevan más de un año como demandantes de empleo.

En 2024 se registraron en Almería 3.176 contratos de personas con discapacidad, el 1,26 por ciento de la contratación registrada en el mismo periodo. Según el sexo, se realizaron 1.903 contratos a hombres con discapacidad y 1.273 a mujeres, es decir el 40,1 por ciento.

El 41,8 por ciento de los contratos se formalizaron con trabajadores que poseían al menos estudios secundarios y el 85,9 por ciento se registraron en el sector servicios, seguido de la agricultura y pesca con 244 contratos, la construcción con 139 y la industria con 66. La capital almeriense aglutinó la mitad de las contrataciones de la provincia.

El 69 por ciento de las contrataciones fueron de carácter temporal y el 45,9 por ciento en ocupaciones elementales, seguidas de los trabajadores de servicios de restauración, personales, de protección y vendedores con 737 contratos, operadores de instalaciones y maquinaria y montadores con 273 y artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción con 207.

PRINCIPALES OCUPACIONES

Las diez ocupaciones más contratadas en 2024 para este colectivo en la provincia han sido, en este orden, las de personal de limpieza, que aglutina el 23,5 por ciento, conserjes de edificios, peones de las industrias manufactureras, peones agrícolas en huertas, viveros, invernaderos y jardines, camareros, peones agrícolas, peones del transporte de mercancías y descargadores, conductores asalariados de camiones, vendedores en tiendas y almacenes y operadores de máquinas de lavandería y tintorería.

Las ocupaciones que más han crecido han sido las de conserjes de edificios, que destacan con 74 contrataciones más que en 2023, peones del transporte de mercancías y descargadores, con 32 más, carpinteros, con 19 más que el año anterior, vigilantes de seguridad, con un incremento de 17 contratos, y vendedores en tiendas y almacenes, con 15 más.

También han aumentado las contrataciones de instaladores y reparadores en tecnologías de la información y las comunicaciones, mayordomos de servicio doméstico, trabajadores de los cuidados personales a domicilio, cuidadores de niños en guarderías y centros educativos y actores.