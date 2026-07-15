Protectora de animales asegura que el incendio de Almería "se ha llevado a muchísimos animales por delante"

Zonas de alto valor ecológico afectadas por el incendio de Los Gallardos (Almería). - MARIAN LEÓN / EUROPA PRESS
ALMERÍA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de la Asociación Protectora de Animales Furia, Pedro Asensio, uno de tres colectivos que trabajan de forma conjunta en el rescate de animales radicados en las zonas afectadas por el incendio de Los Gallardos (Almería), ha asegurado que las altas temperaturas y la velocidad del incendio "se ha llevado a muchísimos animales por delante", al tiempo de fijar las labores de búsqueda y rescate "mínimo hasta la semana que viene".
En declaraciones a Europa Press, el vicepresidente de la citada protectora de animales ha afirmado que, en concreto, les está "costando muchísimo" identificar los cuerpos de los animales pequeños, puesto que solo queda "un trocito de hueso".
En este sentido, Asensio ha apuntado que todavía quedan "muchísimas zonas por explorar" y que proseguirán las labores de búsqueda y rescate hasta la semana próxima. "Son tantísimas hectáreas de terreno natural quemado que no podemos abarcarlo todo en un día, estamos dividiendo la zona y haciendo pequeñas incursiones, intentando abarcar la máxima zona posible", ha agregado.
No obstante, el representante de Furia ha valorado positivamente las labores de rescate realizadas hasta este miércoles 15, en las que han logrado salvar a más de 20 perros, a "varios gatos, uno de ellos atropellado que se encuentra en asistencia veterinaria" y una oveja, que "tenía la pierna partida".
Cabe mencionar la situación de las tortugas moras, presentes en el terreno calcinado a causa de esta emergencia, y que se encuentran en peligro de extinción. "El valor ecológico de la zona ha sido gravemente afectado y estamos haciendo localización de cadáveres de tortugas para estudiar todo lo que se ha perdido en la zona", ha añadido Asensio.
A este respecto, Asensio ha abundado en que el inconveniente con la localización de ejemplares de esta especie es que "tanto con el frío como con el calor, en esta época del año las tortugas moras invernan y se meten bajo tierra, entonces, hasta que no pase un poco el tiempo y podamos rastrear la zona de manera exhaustiva, no vamos a ser conscientes de todo lo que se ha perdido".
VALOR DE LA COORDINACIÓN ENTRE ASOCIACIONES
Por otra parte, el vicepresidente de Furia ha agradecido la labor conjunta desarrollada con la Asociación Animalista Eleos y la Asociación Equinac, para preservar salvar al mayor número de animales afectados por el incendio, mientras que ha celebrado los "muchos voluntarios" participantes, "sobre todo con la recepción de pienso y donaciones".
En concreto, la Asociación Protectora de Animales Furia se encuentra trabajando en el puesto de mando sobre el terreno, coordinándose con el Seprona y haciendo rescate de montaña. Eleos se encarga de recepcionar el pienso y gestiona a los voluntarios y Equinac aporta medios para efectuar los rescates.
De esta forma, Asensio ha apostillado que ambas asociaciones les están "ayudando muchísimo a conseguir todos los medios para poder llevar este rescate, en todos los sentidos y para todo lo que necesitemos".
"Estamos haciendo una búsqueda con drones, que evidentemente una asociación pequeña como la nuestra que nos dedicamos a otro tipo de rescate y no nos hemos encontrado con una catástrofe así nunca, pues si no fuera por ellos no podríamos estar haciendo todo lo que estamos haciendo", ha agradecido.
SIGUEN LAS LABORES EN EL TERRENO
Al hilo, el vicepresidente ha señalado que tanto Furia como Eleos y Equinac están coordinando voluntarios para llevarlos "a todas las zonas afectadas por le incendio".
De esta forma, ha señalado que están marcando las zonas que han explorado "con cacharros de comida y agua para los animales que han sobrevivido al incendio". "Los animales que están en esas zonas y han sobrevivido al incendio no tienen recursos para sobrevivir", ha abundado.
"Estamos poniendo en todas las zonas limítrofes incluso dentro del propio incendio ya extinguido agua y comida --no solo para perros y gatos sino para todo tipo de animales-- que hayan podido sobrevivir. Estamos poniendo heno en puntos estratégicos", ha detallado.
En suma, Asensio ha asegurado que desde Furia, en colaboración con ambas asociaciones, están poniendo "todos los recursos tanto materiales como humanos" para "intentar abarcar lo máximo posible e intentar que si hay algún animal que se encuentre con esa comida los consigamos rescatar si no están en buen estado".