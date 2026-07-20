El próximo Consejo de Ministros prevé declarar zona gravemente afectada el área del incendio de Los Gallardos (Almería)

Zonas afectadas por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería). - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros prevé aprobar la próxima semana la declaración como Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil (Zagepc) del territorio afectado por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), una medida que permitirá establecer líneas de ayuda para las administraciones públicas y los particulares que hayan sufrido daños.

Así lo ha anunciado ante los medios este lunes el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, durante una visita a Los Gallardos, Lubrín, Bédar y Antas, los cuatro municipios afectados de forma "más contundente, más inmediata y directa" por el fuego.

El incendio, declarado el 9 de julio, ha calcinado más de 7.000 hectáreas y aún no se ha dado por extinguido. Un total de 17 efectivos del Plan Infoca permanecen en el área afectada para completar las tareas de extinción.

La Unidad de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno ya atiende a los alcaldes y a sus técnicos municipales para concretar el procedimiento, que comenzará con la elaboración de un inventario de los daños registrados en instalaciones, infraestructuras y equipamientos municipales, así como de los sufridos por particulares y de los ocasionados en el monte público y el medio ambiente.

El delegado ha recordado que la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ya expresó durante una visita a la zona su "voluntad inequívoca" de impulsar esta declaración y apoyar la regeneración forestal de la superficie afectada.

Fernández también ha tenido un recuerdo para las 13 víctimas mortales y ha trasladado su deseo de que las cuatro personas que continúan gravemente heridas en Sevilla "puedan evolucionar favorablemente y pronto estar recuperados".

El representante del Gobierno ha reconocido el trabajo desarrollado por los alcaldes, los equipos de gobierno y los trabajadores municipales desde el inicio de la emergencia, así como la atención prestada a los vecinos ante el "grave shock" provocado por el incendio.

Asimismo, ha asegurado que las administraciones mantendrán durante la recuperación la misma coordinación demostrada durante las labores de extinción y ha ofrecido la "colaboración" y la "lealtad absoluta" del Gobierno de España para paliar los daños y ayudar a los municipios a recuperar cuanto antes la "mayor normalidad posible".

BÉDAR AVANZA EN EL RESTABLECIMIENTO DE LOS SUMINISTROS

Por su parte, el alcalde de Bédar, Ángel Francisco Collado, ha explicado que el Ayuntamiento inició las labores de reconstrucción en cuanto pudo acceder a las zonas afectadas. "Desgraciadamente las desgracias ocurren en un segundo. Volver a la normalidad pues se lleva su tiempo", ha manifestado.

El Consistorio ha puesto a disposición de los vecinos un equipo de fontaneros para restablecer las conexiones entre los contadores y las viviendas que han perdido el abastecimiento de agua, además de un equipo de electricistas para recuperar el suministro eléctrico.

Además, ha habilitado contenedores para que los propietarios cuyas casas no han sufrido daños devastadores puedan depositar los restos y residuos retirados durante los trabajos de limpieza, que después se trasladarán a una empresa especializada.

Collado ha señalado que el Ayuntamiento abrió un punto de información para recopilar los datos de los afectados antes de la publicación del decreto. El objetivo es adelantar el trabajo y adaptar la documentación a las condiciones que establezca la declaración para facilitar el acceso a las posibles ayudas.

"Bédar vive, Bédar continúa", ha proclamado el alcalde, quien ha pedido a las personas que tenían previsto visitar el municipio durante estos días que mantengan sus planes. Ha destacado que los restaurantes permanecen abiertos y que las actividades programadas para el verano se celebrarán "de una manera diferente".

El regidor ha subrayado que los pequeños comercios y negocios necesitan el respaldo de los vecinos de la comarca, de la provincia y de otros territorios. "Que vengan, que los acogemos con los brazos abiertos porque los necesitamos. Bédar tiene que continuar y tiene que vivir", ha expresado.