El proyecto para recuperar las playas de Garrucha, Cuevas y Vera en Almería recibe la declaración de impacto ambiental

Archivo - Varios camiones realizan los trabajos de aportación de arena en las playas de Vera (Almería). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto para la recuperación de las playas de Garrucha, Cuevas del Almanzora y Vera en Almería, que prevé la construcción de dos espigones y una la aportación de 60.000 metros cúbicos de arena, ha recibido la resolución favorable a la declaración de impacto ambiental (DIA) por parte del Ministerio para la Transición Ecológica.

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ha dado el visto bueno en materia medioambiental a la actuación promovida por la Dirección General de la Costa y el Mar y presupuestada en 3,6 millones de euros, que afecta a la zona litoral que discurre entre el puerto de Garrucha y el delta del río Almanzora.

Según ha indicado la Subdelegación de Gobierno en una nota, el proyecto plantea la construcción de un espigón de 268,50 metros que arrancará del dique norte del puerto de Garrucha hasta alcanzar una cota de seis metros de profundidad.

De esta forma, se permitirá la retención de arena que actualmente se pierde en la zona ubicada junto al puerto de Garrucha por las curvas de nivel submarinas debido a la existencia de un cañón submarino.

Igualmente, contempla la construcción de un espigón en el Playazo de Vera para retener la arena que se transporta hacia el sur y, de esta forma, reducir la erosión que están sufriendo las playas que se encuentran al norte de este dique. El citado dique tendrá 40 metros de longitud.

Además, está prevista la aportación 60.000 metros cúbicos de arena en el Playazo de Vera procedente de trasvase y de cantera con características similares a las existentes en la playa.

Con esta actuación, Costas prevé la regeneración de la playa de Vera-Natsun, "evitando la pérdida de arena a través de cañón submarino existente frente al puerto de Garrucha".