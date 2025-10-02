El PSOE acusa a la alcaldesa de Almería de "gran mentira fiscal" por la subida de tarifas en cementerios y crematorio

ALMERÍA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería Raúl Enríquez ha asegurado que la nueva subida de tarifas de los cementerios municipales y del crematorio constituye "la segunda revisión de precios al alza en este mandato" y confirma la "gran mentira fiscal" de la alcaldesa, María Vázquez, quien "prometió en campaña que no incrementaría los impuestos".

"Tras dos años de mandato tenemos justo lo contrario, un auténtico atraco al bolsillo de los vecinos porque pagan más y reciben menos", ha afirmado. En un comunicado, Enríquez ha señalado que el Ayuntamiento "demuestra rapidez a la hora de subir impuestos, pero es incapaz de vigilar cómo se gestiona el dinero de todos los almerienses en manos de las empresas concesionarias".

El edil socialista ha destacado que esta nueva revisión coincide con la decisión de la Audiencia Provincial de reabrir la investigación del conocido 'Caso Tanatorio', para aclarar las presuntas irregularidades de la empresa ASV Funeser SLU. Según ha indicado, el Consistorio no actuó pese a las advertencias y solo lo hizo después de que el PSOE presentara el asunto en los juzgados.

Enríquez ha recordado que desde que Vázquez es alcaldesa se han incrementado el IBI, "que afecta directamente a cada hogar"; el agua, "un bien básico y esencial"; la tasa de basura, "que sube por la ineficacia del propio Ayuntamiento en la gestión de los residuos"; las instalaciones deportivas, "que ahora son menos accesibles"; y, por último, "los cementerios, convertidos en otro negocio recaudatorio".

Ha insistido en que se trata de "la política de la contradicción y del engaño", con la que los vecinos "pagan más y reciben lo mismo o menos". "Más impuestos, peores servicios: la marca de esta alcaldía", ha reiterado.

El concejal ha puesto como ejemplo que "se recauda más IBI, pero las calles están más sucias" o que se sube la tasa de basura "cuando el estado de los contenedores es lamentable y la limpieza viaria deja barrios enteros en condiciones inaceptables".

Enríquez ha asegurado que "cada euro de más que pagan los vecinos de Almería no se traduce en una ciudad mejor ni en mejores servicios, sino en despilfarro, falta de planificación y un Ayuntamiento que ha demostrado de sobra ser incapaz de administrar lo público con rigor y eficacia".