PSOE acusa al delegado de Salud de "mentir" al detectar casos de cribados de cáncer de mama dudosos en Almería

ALMERÍA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha exigido la "dimisión inmediata" del delegado territorial de Salud y Familias, Juan de la Cruz Belmonte, al que acusa de "mentir" sobre la existencia de casos de cribados de cáncer de mama dudosos en la provincia al haberse detectado por parte de los socialistas que hay afectadas por esta situación.

"El delegado no puede seguir un segundo más al frente de su responsabilidad tras haber mentido al afirmar que en Almería no había casos de este tipo", ha trasladado en una nota el parlamentario socialista después de conocer que una mujer ha sido citada en el Hospital Universitario Torrecárdenas a finales de este mes tras una primera mamografía realizada hace unos cinco meses.

Fue el pasado viernes cuando Belmonte descartó casos de mujeres afectadas en la provincia por los cribados de cáncer de mama con resultados no concluyentes en una primera cita que no hubieran sido llamadas para la prueba de contraste tras haber consultado con asociaciones y hospitales.

Frente a dicha versión, Sánchez Teruel ha relatado el caso concreto de "una mujer que acudió a realizarse una mamografía en la primera parte de la primavera de este año y hasta la segunda semana de octubre no le han comunicado que hay que ampliar estudios, que su caso es dudoso".

Para el representante socialista, "el delegado de Salud no puede seguir un segundo más al frente de la delegación" ante situaciones como esta, en las que se cita a mujeres "con un frío mensaje al móvil" a las que "les aseguran que es para su comodidad, como si fuese un favor, cuando es su obligación hacer las pruebas rápido, comunicar rápido la necesidad de ampliar estudios y hacerlo con humanidad".

El diputado Sánchez Teruel ha denunciado que en ese mensaje únicamente se le informa de que tiene una cita y que, si quiere más detalles, entre en ClicSalud. "Cuando lo hace se lleva el susto de su vida porque descubre que es por el programa de prevención del cáncer de mama, donde le habían dicho que si no le comunicaban nada no debía preocuparse, pero meses después recibe una cita sin que nadie tenga la valentía de llamarla y explicarle por qué", ha criticado.

El parlamentario ha añadido que, además, "al día siguiente, tras una noche sin dormir, recibe una carta donde se le dice que no se alarme, que esto es frecuente y que para su comodidad se le ha reservado una cita en el hospital. Qué poca vergüenza y qué falta de sensibilidad sabiendo lo que hay detrás de esa cita", ha lamentado.

"El delegado de Salud sabe que el Servicio Andaluz de Salud está citando con una frialdad absoluta y con una falta de sensibilidad brutal a las mujeres afectadas tras meses de retraso, y aun así lo ha permitido", ha añadido el parlamentario socialista.

CRIBADO DE COLON

Sánchez Teruel ha advertido de que "esto no solo está ocurriendo con el cáncer de mama, también con el cribado de colon, donde en el distrito Poniente se ha planteado que el personal de enfermería avise a personas con casos dudosos de los meses de enero y diciembre, y estamos en noviembre".

De otro lado, también ha criticado el "retraso" en las pruebas diagnósticas, algo que "está pasando en Almería desde el mes de julio". "No se están dando citas para pruebas de imagen y hay muchas personas esperando un diagnóstico que depende precisamente de esa prueba", ha manifestado.