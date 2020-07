PSOE-A afea a Junta sus "mentiras" sobre el proyecto en Los Genoveses, que "no será una simple rehabilitación"

SEVILLA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria del PSOE-A Noemí Cruz ha criticado este miércoles las "numerosas mentiras desesperadas" del Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) sobre el proyecto de hotel en la playa de Los Genoveses, en la provincia de Almería, autorizado por la Junta, que "no será una simple rehabilitación como quiere hacer creer con engaños" el Ejecutivo, "sino la construcción de un hotel de cuatro estrellas que ocupará 27.000 metros cuadrados, es decir, tres campos de fútbol, en pleno Parque Natural de Cabo de Gata".

Cruz, que ha interpelado este miércoles a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, sobre este tema en comisión parlamentaria, ha remarcado que ha sido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el que ha dado "viabilidad medioambiental" a un proyecto del que el anterior Gobierno socialista "sólo conoció su registro en la Delegación Provincial de Medio Ambiente".

"Llevan dos semanas de mentiras y contradicciones, pervirtiendo la realidad, que el Gobierno de Moreno Bonilla ha autorizado el hotel sin leer si quiera las alegaciones el dictamen", ha criticado la parlamentaria socialista, según explica el PSOE-A en una nota.

Al respecto, ha sentenciado que "la 'revolución verde' de Moreno Bonilla es azul oscura casi negra, como el futuro que le espera al parque natural Cabo de Gata con este Gobierno", y ha acusado al presidente de la Junta de "abrir una crisis verde en Almería, Andalucía y España".

"Deberían decir la verdad, autorizan el hotel porque quieren. Si no les tiembla el pulso para autorizarlo, tampoco debería temblarles para defenderlo", ha aseverado Noemí Cruz antes de incidir en que dicho proyecto hotelero "no es un alojamiento rural, ni la rehabilitación de un cortijo, ni está lejos de la playa, ni nunca lo autorizó un gobierno socialista con unos supuestos informes de los que hablan pero no enseñan porque no existen".

Ha apostillado que "los socialistas no nos oponemos al desarrollo de la zona, pero no donde se haga daño al entorno medioambiental", y sí se oponen "a las diferencias entre los ciudadanos, porque, gracias a su autorización, los que puedan pagar el hotel de cuatro estrellas tendrán acceso libre a la playa virgen de Los Genoveses, y el resto de ciudadanos no, porque es una zona protegida de acceso limitado".

Cruz ha exigido a la consejera de Agricultura que tenga en cuenta las 200.000 firmas que se han recogido para frenar el proyecto, "ya que 200.000 personas no pueden estar todas equivocadas".

Finalmente, la diputada socialista ha vinculado esta "aberración medioambiental" a la hoja de ruta que está siguiendo el Gobierno de Moreno, que "cambia la ley para poder asfaltar Doñana y urbanizar los acantilados de Maro, en Málaga, poniendo en peligro las Cuevas de Nerja", según ha zanjado.