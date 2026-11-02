El PSOE de Almería asegura que los presupuestos autonómicos para 2027 "desprecian" a la provincia

El secretario de Organización del PSOE de Almería y parlamentario andaluz, José Nicolás Ayala, en una rueda de prensa. Imagen de archivo. - PSOE ALMERIA

ALMERÍA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Almería y parlamentario andaluz, José Nicolás Ayala, ha acusado este lunes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de convertir los presupuestos para 2027 en "un nuevo ejercicio de propaganda política" en el que "se vuelven a presentar como novedades inversiones anunciadas durante años y que siguen pendientes de ejecución". A su juicio, las cuentas del Gobierno andaluz "ni son creíbles ni están a la altura de lo que necesita Almería", una provincia que, según ha denunciado, el PP continúa tratando "con absoluto desprecio".

En una nota de prensa, Ayala ha cuestionado que Moreno y los consejeros almerienses de su Gobierno conozcan realmente las necesidades de la provincia, a la vista de unos presupuestos que, a su juicio, vuelven a demostrar el "maltrato" del Ejecutivo autonómico hacia Almería. En este sentido, ha criticado que "la Junta sigue dando la espalda a los almerienses en cuestiones fundamentales como la sanidad, la educación, la dependencia y las infraestructuras".

El dirigente socialista ha puesto en duda la credibilidad de las nuevas promesas presupuestarias y ha recordado que, según los datos de ejecución, seis de cada diez euros anunciados para inversiones en Almería durante 2026 no se han ejecutado. "El papel lo aguanta todo, pero los almerienses no aguantamos ni un minuto más que Moreno Bonilla nos tome el pelo", ha advertido.

Como ejemplo, Ayala ha señalado que los presupuestos de 2027 destinan únicamente 300.000 euros al tramo de la autovía del Almanzora entre Olula del Río y Fines y 100.000 euros a los estudios del acceso norte a Almería desde el nudo de Viator. Unas cantidades que, a su juicio, evidencian que el PP no tiene intención de avanzar de manera efectiva en estas infraestructuras durante la legislatura.

Respecto a la autovía del Almanzora, ha exigido al Gobierno andaluz que aclare si mantiene su compromiso de prolongarla hasta Baza como autovía o si pretende limitarse a mejorar la carretera autonómica, tal y como contempla el actual Plan de Infraestructuras del Transporte y Movilidad de Andalucía. Ayala ha recordado que esta conexión ya fue prometida con motivo de los presupuestos de 2023.

También se ha preguntado por la carretera entre la A-7 y el puerto de Garrucha y por los proyectos de obras valorados en más de 100 millones de euros cuya tramitación anunció hace un año la Consejería de Fomento, y ha reclamado explicaciones sobre su ejecución en 2026 y su inclusión en las nuevas cuentas.

En materia de transportes, ha criticado que la Junta mantenga la financiación de la conexión aérea con Sevilla mientras vuelve a dejar fuera el compromiso aprobado por unanimidad en el Parlamento andaluz para solicitar la declaración de Obligación de Servicio Público de las rutas entre Almería, Madrid y Barcelona.

Ayala ha calificado de "caos" la gestión de las infraestructuras de depuración, especialmente después de que un error reconocido por la Consejería de Agricultura haya obligado a retroceder en la tramitación de numerosos contratos hidráulicos. A ello ha sumado que los nuevos presupuestos vuelven a olvidarse de la promesa que realizó en el verano de 2020 la entonces consejera de Agricultura y ahora candidata al Congreso de los Diputados, Carmen Crespo, de ejecutar las obras de abastecimiento en alta en el Valle del Almanzora, con una inversión estimada de 25 millones de euros.

El parlamentario socialista ha alertado igualmente de la reiteración de anuncios en infraestructuras sanitarias que no se traducen en nuevas instalaciones. Así, ha recordado que el centro de salud de Albox figuraba entre las actuaciones previstas en 2024, que en 2025 se anunciaron 360.000 euros para redactar su proyecto y que tanto en 2026 como en 2027 las referencias presupuestarias se han limitado a estudios de mejora asistencial.

Una situación "similar", ha señalado, afecta al centro de salud de Huércal-Overa, anunciado en ejercicios anteriores y al Edificio Norte del Hospital Universitario de Poniente. Además, ha reclamado explicaciones sobre los 6,2 millones de euros anunciados en 2023 para el área de Nefrología del Hospital La Inmaculada, una inversión que, según ha denunciado, ha desaparecido.

"PP y Vox al frente del Gobierno andaluz son cicateros con la sanidad pública almeriense, pero muy generosos con la privada, a la que han desviado en los últimos meses más de 60 millones de euros, de los cuales 25 van a parar a clínicas de Murcia", ha zanjado. En educación, Ayala ha cuestionado que la Junta anuncie un nuevo centro en la capital cuando, según ha señalado, hacen falta cinco, mientras se limita a consignar partidas para finalizar obras en El Ejido y Roquetas de Mar y sigue sin atender las demandas de nuevas instalaciones en Cuevas del Almanzora y Vícar.

Otro ejemplo de lo que ha denominado "promesas recicladas" es el Smart Green Cube, un proyecto para el que la Junta lleva años anunciando partidas presupuestarias y al que vuelve a destinar una inversión en las cuentas de 2027, pese a que, según ha denunciado, "no se ha movido ni una sola piedra aún". Para el secretario de Organización del PSOE de Almería, esta reiteración de anuncios demuestra que "el Gobierno de Moreno Bonilla engorda de manera descarada los presupuestos con unas cifras absolutamente irreales".

Por último, Ayala ha cuestionado la posición de Vox ante las nuevas cuentas, tras recordar que hace un año calificó los presupuestos de 2026 de "un engaño para Almería" y denunció la escasa ejecución de las inversiones del PP. "Un año después, Vox está en el Gobierno andaluz. ¿Qué le parecen ahora estos presupuestos? ¿Ya no son un engaño?", ha preguntado.

El parlamentario socialista ha concluido que basta con repasar la hemeroteca de los últimos cinco años para comprobar cómo el Gobierno de Moreno Bonilla vuelve a anunciar las mismas infraestructuras sin resolver las necesidades de la provincia. "Eso es lo que ha conseguido Moreno Bonilla desde que gobierna, convertir los presupuestos para Almería en un catálogo de promesas recicladas", ha sentenciado.