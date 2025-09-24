PSOE de Almería critica la "falta de material" en IES Las Marinas, que obligaría a cambiar sillas y mesas entre clases

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 24 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Roquetas de Mar (Almería) ha criticado de "escandalosa" la "falta de material" que se da en el IES Las Marinas, donde los alumnos se verían obligados a desplazar en los cambios de aulas "las sillas y las mesas" para poder recibir clase, según les han hecho llegar algunas familias.

En una nota, el concejal socialista Rafael Torres ha señalado que esta situación "se suman al retraso en la licitación de las obras de construcción" del nuevo edificio que debe dar cabida al centro, puesto que actualmente alumnos y profesores tienen que "desplazarse entre tres edificios situados en un radio de 800 metros".

Para Torres, esta situación es una prueba del "desmantelamiento de la educación pública" que, según ha dicho, realiza la Junta de Andalucía, sentido en el que también ha arremetido contra el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, por "defender lo indefendible" ante la "marginación" que sufren las familias de este núcleo roquetero.

El concejal cree que la planificación "una chapuza". "El alumnado tiene que dividirse en tres edificios distintos, en un radio de casi 800 metros, con algunas ubicaciones en lamentable estado, el año pasado incluso salió una ventana volando de uno de los edificios, y ya para rizar el rizo, este curso han empezado sin el mobiliario básico", ha afirmado.

En esta línea, han recordado que desde el PSOE se presentó una moción para que se agruparan las aulas en módulos prefabricados temporales en los terrenos del hospital privado, "para que alumnos y profesores no tuvieran que andar casi un kilómetro entre clases y estuvieran junto al actual IES de Las Marinas y sus servicios", pero "se rieron de ella".

"También hicimos otra propuesta para que el Ayuntamiento adelantara el dinero para iniciar la obra, como se ha hecho en otras ocasiones, y también se negaron", ha añadido antes de recordar que, aunque se iniciaron los trámites "a la vez", el IES de Las Salinas ya lleva "un año en construcción". "Está claro que para la Junta hay familias de primera y familias de segunda", ha apostillado.