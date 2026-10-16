El PSOE de Almería critica que la Junta lleve cuatro años sin solicitar vuelos de servicio público a Madrid y Barcelona

El secretario de Organización del PSOE de Almería y parlamentario andaluz, José Nicolás Ayala, durante una intervención ante los medios. - PSOE

ALMERÍA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Almería y parlamentario andaluz, José Nicolás Ayala, ha criticado que la Junta de Andalucía lleve más de cuatro años sin solicitar al Gobierno central la declaración de obligación de servicio público (OSP) para las conexiones aéreas de Almería con Madrid y Barcelona.

En una nota, el dirigente socialista ha recordado que el Parlamento andaluz aprobó a principios de 2022 una iniciativa para que el Ejecutivo autonómico financiara estas rutas y facilitara vuelos más frecuentes y a "precios razonables", como ya ocurre con las conexiones aéreas de Sevilla.

Según Ayala, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "nunca ha querido echar una mano a Almería con este problema", pese a que "el Gobierno andaluz únicamente tendría que solicitar al Ejecutivo central la declaración de OSP para ambas rutas, tal y como han hecho otras comunidades autónomas".

Como ejemplo, ha citado el caso de Extremadura, donde este sistema funciona desde 2018 y ha permitido duplicar las frecuencias y establecer tarifas máximas de 90 euros para los vuelos a Madrid y de 110 euros para Barcelona. Asimismo, ha señalado que el convenio que regula estas conexiones se renovará a finales de octubre.

"Han sido cuatro años perdidos en los que los almerienses han seguido pagando facturas desorbitadas, de hasta 600 euros cuando han necesitado viajar", ha criticado Ayala, quien ha reprochado al Gobierno andaluz que no haya asumido su responsabilidad para evitar que los ciudadanos de la provincia afronten precios "hasta tres veces superiores a los de otros territorios".

CRÍTICAS AL PP POR LAS INVERSIONES EN ALMERÍA

Por otra parte, el parlamentario socialista ha respondido a las críticas de la portavoz del PP, Esther Muñoz, a quien ha recomendado que, en su próxima visita a Almería, pregunte a sus compañeros de partido por la falta de avances en las conexiones aéreas antes de cuestionar el compromiso del Gobierno de España con la provincia. También le ha reclamado que pida perdón a los almerienses.

En esta línea, Ayala ha defendido las inversiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la provincia y ha recordado que está destinando 3.500 millones de euros a la alta velocidad y otros 211 millones a actuaciones para mejorar los regadíos almerienses. "Eso no es olvidarse de Almería, sino más bien todo lo contrario", ha insistido.

Además, ha reprochado a los dirigentes del PP que "pretendan dar lecciones sobre inversiones cuando, durante los años de Gobierno de Mariano Rajoy, no pusieron ni una sola vía del AVE ni repararon la desaladora del Almanzora", una infraestructura que, según ha destacado, volverá a suministrar agua en los próximos meses gracias a la actuación del actual Gobierno de España.

Ayala ha cuestionado que el PP "se dé golpes de pecho" cada vez que reclama actuaciones para Almería "mientras mantiene paralizados o pendientes proyectos que dependen directamente de la Junta de Andalucía", entre los que ha citado la finalización de la autovía del Almanzora, el Puerto Seco de Níjar y el acceso norte a la ciudad de Almería.