El PSOE de Almería exige al Ayuntamiento que convoque "cuanto antes" a la Comisión de Absentismo y al Consejo Escolar

ALMERÍA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha expresado su "preocupación" por el hecho de que el PP al frente del Ayuntamiento de Almería "no haya convocado" la Comisión de Absentismo Escolar, motivo por el que ha anunciado que "vamos a exigir al PP que otorgue la importancia que merecen este tipo de órganos y que lo convoque cuanto antes para no retrasar más el conocimiento de los casos donde no hay una escolarización normalizada y la coordinación entre las administraciones y entidades implicadas".

En una nota de prensa, el PSOE municipal ha informado de que ha mantenido un encuentro con la junta directiva de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la Provincia de Almería (Fapace), que aglutina a más del 85% de las Ampas de la provincia, para conocer sus inquietudes y reivindicaciones y tomar el pulso de la situación de los centros educativos en la ciudad de Almería.

La portavoz socialista ha criticado que "el PP tampoco convoca el Consejo Escolar Municipal, un órgano de participación para el desarrollo de la gestión educativa que no parece importar mucho a los representantes municipales del Partido Popular", expresando "el compromiso del Partido Socialista con este tipo de foros que solo persiguen intercambiar ideas entre los distintos agentes del proceso educativo para avanzar y seguir mejorando en la educación pública".

Valverde ha destacado, igualmente, que comparte con Fapace que la educación pública necesita "centros dignos", con instalaciones "en perfecto estado de mantenimiento" y, al respecto, ha asegurado que "con un gobierno socialista en la ciudad de Almería colegios como el Ángel Suquía de Piedras Redondas no hubieran arrancado el curso escolar con los problemas de mantenimiento de todo tipo, desde poda hasta arreglo de ventanas, que tuvimos que denunciar públicamente porque el PP no atendía las peticiones de la dirección del centro".

La portavoz del grupo municipal del PSOE ha recogido otras reivindicaciones del colectivo que representa a las familias de alumnos como la necesidad de que haya una mayor presencia de orientadores en los centros, como mínimo, uno en los centros de Primaria y dos donde haya más de 300 alumnos, o un mayor número de profesorado de apoyo. Si bien "algunas" cuestiones planteadas en el encuentro "no forman parte de las competencias municipales", como las relacionadas con personal, Adriana Valverde se ha comprometido a trasladarlas a los diputados socialistas en el Parlamento andaluz para su conocimiento.