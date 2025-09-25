El PSOE de Almería exige a la Junta un plan de choque en 2026 para "frenar el deterioro" en Cabo de Gata

El senador del PSOE de Almería, Antonio Martínez, muestra una imagen del estado actual en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. - PSOE

ALMERÍA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El senador por el PSOE de Almería, Antonio Martínez, ha acusado al Gobierno andaluz de "negligencia y dejadez" en la gestión de los espacios protegidos de la provincia y ha reclamado que los presupuestos de 2026 incluyan un plan de choque para "frenar el deterioro" del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, tras un verano marcado por "el caos y la masificación".

En un comunicado, Martínez ha lamentado que "el Ejecutivo andaluz haya tratado el patrimonio natural de Almería como si fuese un estorbo, recurriendo a cortinas de humo como la llamada Revolución Verde o la Economía Azul para presentar actuaciones que se anuncian una y otra vez, pero que nunca se materializan".

A su juicio, en estas dos legislaturas del PP en la Junta de Andalucía "lo único que se ha visto ha sido una apuesta por el llamado capitalismo verde, que consiste en dejar la conservación del medio ambiente en manos del mercado y la propia naturaleza, y someterse a un ecolavado para tapar la ausencia real de políticas ambientales".

El parlamentario socialista ha subrayado que la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía ha sufrido en estos siete años una gestión "indolente, descuidada y negligente, sin inversión ni reposición de personal, lo que ha dejado a los profesionales sin los medios adecuados ni unas directrices claras".

En Almería, ha señalado, esta situación se ha reflejado en problemas como la desecación de las Salinas de Cabo de Gata o la autorización de un hotel en los antiguos establos del cortijo Chiqueras, en la bahía de Genoveses.

La situación, ha insistido, ha sido "especialmente grave durante el verano de 2025, con ausencia de higiene rural y vertidos agrícolas, botellones masivos en núcleos como la Isleta del Moro, Las Negras o Agua Amarga, la desaparición de los puntos de fondeo para el turismo submarino y la masificación de embarcaciones, motos de agua o kayaks".

Asimismo, Martínez ha citado el "colapso" de aparcamientos en playas como Los Muertos, El Playazo, Los Escullos o el Peñón Blanco, la invasión de camper y 4x4 en arenales, "el deterioro de miradores y vallados, la falta de señalización y el abandono de los controles de acceso".

El senador socialista ha advertido de que este abandono "pone en riesgo joyas naturales de valor incalculable, como las praderas de posidonia, las dunas fósiles de Escullos, la duna rampante de Mónsul o los arrecifes del Playazo".

En su opinión, "la riqueza natural de Cabo de Gata no puede seguir dependiendo de la improvisación, necesita una gestión seria y un compromiso político que ahora mismo brillan por su ausencia".

MÁS SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

El PSOE ha exigido que el plan de choque contemple el refuerzo de los servicios de inspección y vigilancia, la delimitación y control de aparcamientos y accesos, la reposición de talanqueras y nueva señalización, así como la mejora de caminos, miradores y equipamientos públicos.

Del mismo modo, ha reclamado que se ejecuten "sin más retrasos" las actuaciones anunciadas en Las Salinas de Cabo de Gata, "que llevan años demorándose a pesar de contar con financiación europea gracias al Gobierno de Pedro Sánchez".

Martínez ha apuntado que, "38 años después de la declaración del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, los ciudadanos no nos podemos resignar a esperar que en este espacio protegido sea la naturaleza la que salve a la naturaleza".

Al mismo tiempo, ha asegurado que con María Jesús Montero al frente del Gobierno andaluz "recuperaremos la calidad ambiental de este singular territorio volcánico, semiárido y marino protegido de la Unión Europea y que, hasta hace bien poco, era de los mejores conservados".