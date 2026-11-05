El PSOE de Almería llama a "frenar" en las urnas los discursos que "justifican el franquismo" y "amenazan derechos"

Ibañez, Mateos y Colomina depositan unas flores en el monumento - PSOE

ALMERÍA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE de Almería al Congreso de los Diputados, Anabel Mateos, ha hecho un llamamiento a "progresistas y demócratas" a frenar aquellos discursos que "justifican la dictadura franquista y cuestionan los derechos y libertades conquistados durante la democracia" en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Así lo ha manifestado durante un acto celebrado en el cementerio de Almería con motivo del Día del Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra y la Dictadura Franquista, en el que ha rendido homenaje a los almerienses que fueron represaliados y asesinados por defender la libertad y la democracia.

La candidata ha mostrado su "preocupación" por "el auge de discursos que justifican y defienden la dictadura franquista", así como por quienes "cuestionan los derechos alcanzados durante la democracia" y "señalan a las personas que piensan o sienten de manera diferente".

La candidata socialista ha recordado que el golpe de Estado de 1936 dio paso a una guerra y a una represión que provocaron el encarcelamiento, el exilio y el asesinato de miles de españoles, entre ellos numerosos almerienses. "En estas tapias fueron fusilados muchos vecinos de nuestra provincia a los que les arrebataron la vida por defender la libertad y la democracia", ha señalado.

En este sentido, ha reivindicado el compromiso de los gobiernos socialistas con la recuperación de la memoria democrática y la dignidad de las víctimas, al tiempo que ha recordado el sufrimiento de numerosas familias socialistas durante la Guerra Civil y la dictadura. Asimismo, ha destacado el papel desempeñado en este ámbito por el almeriense Fernando Martínez, secretario de Estado de Memoria Democrática.

Mateos ha aprovechado el acto para reclamar al Ayuntamiento de Almería y a la Junta de Andalucía que asuman su responsabilidad y colaboren con las familias que todavía luchan por recuperar la dignidad y el reconocimiento de sus seres queridos. "Les pedimos que colaboren con aquellas personas que siguen luchando por devolver la dignidad a quienes fueron asesinados por defender sus derechos y libertades", ha añadido.

En la ofrenda floral han participado el secretario de Memoria Democrática del PSOE de Andalucía, Juan Franco Colomina; el secretario de Memoria Democrática del PSOE de Almería, Juan Francisco Ibáñez, y otros integrantes de la candidatura socialista y del partido.