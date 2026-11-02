PSOE de Almería reclama un plan de mantenimiento que "acabe con el deterioro" de calles y jardines en Cortijo Grande

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera con vecinos de Cortijo Grande. - PSOE DE ALMERÍA

SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, ha realizado una visita al barrio de Cortijo Grande, y ha reclamado un plan específico de mantenimiento y mejora que permita solucionar los problemas de limpieza, deterioro de las zonas verdes, aceras levantadas y el mal estado de algunos de sus espacios públicos. Ante esto, ha lamentado que "son los vecinos los que tienen que estar pendientes de reclamar cuestiones tan básicas como que se poden los árboles, se limpien los jardines o se arreglen las aceras para poder caminar sin peligro".

"Estamos hablando de cosas muy sencillas, que deberían funcionar sin que nadie tuviera que pedirlas. Porque mantener las calles limpias, cuidar los jardines y reparar lo que se rompe es una obligación del Ayuntamiento, no un favor que la alcaldesa les hace a los vecinos", ha señalado a través de un comunicado.

Herrera ha criticado que "después de más de veinte años de gobiernos del PP, Almería sigue teniendo importantes problemas de mantenimiento en sus barrios, mientras los ciudadanos pagan cada vez más impuestos y tasas municipales sin que ese esfuerzo económico se traduzca en mejores servicios".

Además, el PSOE llevará al Pleno del próximo miércoles una moción en la que también solicita el acondicionamiento de las pistas de petanca situadas junto a la avenida del Mediterráneo, con el asfaltado del entorno, un espacio muy utilizado por los vecinos, especialmente por personas mayores, que constituye uno de los principales puntos de encuentro del barrio.

Los socialistas reclaman que se adapte el acceso a la primera pista para que pueda ser utilizada por personas con movilidad reducida, ya que entre sus usuarios se encuentran también personas vinculadas al centro que la asociación A Toda Vela tiene en Cortijo Grande.

En su propuesta, el PSOE solicita también un programa permanente de mantenimiento de las zonas verdes y la mejora del alumbrado en la calle peatonal situada entre José María Artero y Tejares, en las proximidades del colegio Virgen de Loreto, para que los vecinos puedan utilizar este espacio con mayor comodidad y seguridad.

En materia de seguridad vial, los socialistas piden que se estudien y ejecuten medidas para reducir la velocidad de los vehículos en la calle Regaliz, especialmente en su salida hacia José María Artero, mediante un paso de peatones elevado u otros sistemas adecuados para calmar el tráfico.

Por otro lado, el PSOE se ha hecho eco de la propuesta de los vecinos para recuperar un solar municipal que, según los representantes vecinales, se utiliza actualmente para almacenar farolas retiradas, y estudiar su transformación en huertos urbanos.

Herrera ha considerado que "merece la pena estudiar esta iniciativa vecinal porque permitiría aprovechar un terreno público que ahora no tiene un uso adecuado y convertirlo en un espacio donde los vecinos puedan cultivar, compartir tiempo y relacionarse".

La moción también recoge la propuesta de crear una zona biosaludable en la plaza Albaida, con elementos para realizar ejercicio físico adaptados a distintas edades y condiciones físicas.

"Los vecinos de Cortijo Grande no están pidiendo ningún lujo. Quieren que su barrio esté limpio, que los jardines se cuiden, que las aceras no sean un peligro y que los espacios donde conviven estén en buenas condiciones. Es puro sentido común", ha concluido.