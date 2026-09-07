El PSOE celebrará primarias con dos aspirantes a candidato a la Alcaldía en Almería y Roquetas de Mar

Los aspirantes a liderar la candidatura del PSOE a la Alcaldía de Almería Fátima Herrera y Antonio Ruano. - EUROPA PRESS

ALMERÍA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las agrupaciones locales del PSOE de Almería y de Roquetas de Mar celebrarán primarias para elegir a su candidato a la Alcaldía en las elecciones locales de 2027 después de que en cada uno de sus ámbitos se hayan registrados dos candidaturas de aspirantes, quienes a partir del 9 de septiembre deberán reunir los avales que respalden sus respectivas propuestas.

La comisión regional de ética del PSOE-A ha informado favorablemente las propuestas presentadas, por unanimidad, para las capitales y municipios de más de 20.000 habitantes, lo que ha permitido proclamar provisionalmente a los cabezas de lista de Adra, Vera y Níjar, donde solo se ha registrado una candidatura.

De otro lado, fuentes socialistas han explicado a Europa Press que, en el caso de Huércal-Overa, el proceso ha quedado aplazado hasta el próximo mes de noviembre a petición de la agrupación municipal, lo que ha sido estudiado y aprobado al respecto desde Ferraz.

En la capital almeriense han registrado sus precandidaturas al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería y parlamentaria andaluza, Fátima Herrera, así como el concejal del Consistorio almeriense Antonio Jesús Ruano. Ambos anunciaron su intención de concurrir en el proceso semanas atrás.

También se han validado las propuestas presentadas, tras comprobar que cumplen los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria, por el viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Rafael Torres, y por el exconcejal socialista en Vícar José Demetrio Rodríguez, quien a principios de agosto ya trasladó a través de sus redes su intención de ofrecer una "alternativa" tras haber abanderado otras opciones políticas en los últimos diez años.

De otro lado, y de confirmarse las propuestas inicialmente aprobadas, volverán a aspirar a la alcaldía de sus municipios los candidatos Teresa Piqueras en Adra y Esperanza Pérez Felices en Níjar, ambas portavoces de los grupos municipales en sus respectivos ayuntamientos.

En el caso de Vera, Pedro Francisco Gallardo --quien concurrió en el 'número 7' de la papeleta socialista en las últimas elecciones-- sustituirá a que fue cabeza de lista en 2023 Martín Gerez, quien dimitió poco después de los comicios al considerar que carecía de respaldo suficiente.

EL EJIDO, A PROPUESTA DE LA EJECUTIVA

Cabe recordar que el municipio de El Ejido queda fuera de este proceso puesto que el candidato a la Alcaldía se elegirá a través de una propuesta directa de la Ejecutiva Provincial, que deberá ser refrendada por los órganos federales del partido.

Fuentes socialistas han explicado a Europa Press que la situación de "interinidad" en la que se encuentra la agrupación de El Ejido, que desde noviembre de 2025 está coordinada a través de una gestora, ha llevado a Ferraz a decidir que no se celebren primarias en este municipio, el tercero de mayor población de Almería.

En su lugar, será la Comisión Ejecutiva Provincial la que elaborará una propuesta que se la elevará a los órganos federales del partido para su posterior aprobación. De momento, no se ha fijado una fecha para dicha reunión, si bien se prevé que pueda tener lugar en un corto espacio de tiempo.

Cabe recordar que en octubre de 2025 se produjo una dimisión en bloque de más de la mitad de los miembros de la Comisión Ejecutiva Municipal de El Ejido, lo que dejó vacante la secretaría general local que ocupaba Manuel Pérez Galindo, el cual había sido elegido apenas cinco meses antes, en junio de 2025.

En este sentido, más de 80 militantes de la Agrupación registraron a finales de agosto de este año un escrito dirigido a los órganos del partido para pedir la convocatoria urgente de una asamblea extraordinaria que permitiera elegir una nueva ejecutiva antes del 15 de septiembre. Por el momento, la dirección provincial no se plantea llevar a cabo dicho proceso.

RECOGIDA DE AVALES

Una vez aprobadas las precandidaturas, en el caso de Almería y Roquetas de Mar se abrirá el plazo de recogida de avales, que se extenderá entre los días 9 y 16 de septiembre.

Los aspirantes deben reunir "como mínimo el aval del 15% del total de la militancia y afiliación directa" en su ámbito municipal, "pudiendo aportar como máximo el 20%", según precisa el documento reglamentario citado.

En el caso de que sólo un precandidato reúna los avales necesarios, éste será ya proclamado como candidato a la alcaldía correspondiente, mientras que, de ser más de uno los aspirantes que superen dicho requisito, se abrirá un periodo en el que pueden desarrollar una campaña de información, que comprenderá del día 17 al 25 de septiembre, y que precederá a la jornada de votación prevista para el sábado 26.

Si un aspirante obtiene en dicha votación más del 50 por ciento de los sufragios válidos, será ya proclamado como candidato sin necesidad de someterse a una segunda vuelta que, en el caso de ser necesaria, se celebraría a la semana siguiente, el sábado 3 de octubre, y que iría precedida de otra campaña de información programada para el periodo comprendido entre los días 28 de septiembre y 2 de octubre.

En esa hipotética segunda vuelta, será proclamado candidato quien reúna el mayor porcentaje de votos válidos, según confirma el referido reglamento socialista.