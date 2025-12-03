PSOE dirá 'no' a los presupuestos de Diputación de Almería, que ven como "herencia" de la "presunta trama de corrupción"

Frente al atril, la diputada provincial del PSOE Noemí Cruz. - PSOE

ALMERÍA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial del PSOE de Almería Noemí Cruz ha adelantado que su grupo votará en contra del presupuesto de la Diputación para 2026 tras comprobar que el nuevo presidente, José Antonio García Alcaina, "no ha movido ni una coma" del documento elaborado por su antecesor, con lo que considera las cuentas como una "herencia directa de la presunta trama de corrupción" que se investiga el caso 'Mascarillas'.

En una nota, la diputada provincial ha señalado que tras los arrestos del pasado 18 de noviembre "lo lógico y lo decente" hubiera sido "iniciar auditorías, revisar las áreas, airear la institución y garantizar una gestión transparente".

"Si no quiere hacerlo por la ciudadanía que está harta de lo que está viendo; si no quiere hacerlo por los alcaldes y alcaldesas, al menos debería hacerlo por sí mismo", ha estimado Cruz.

La representante del PSOE ha lamentado que la estructura del equipo de gobierno dispuesta por el nuevo presidente, que es "calcada" a la del exdirigente investigado; así como la decisión de presentar el presupuesto que dejó hecho García, puesto que, según ve, es "un presupuesto dibujado a su medida, sin el menor cambio, pese a estar señalado por la UCO".

Según la dirigente socialista, las cuentas para 2026, que se elevan hasta los 319 millones de euros en los presupuestos más altos de su historia, aumentan "gracias a las transferencias del Gobierno de España", que "no mira colores políticos y distribuye con objetividad, a diferencia de lo que, ha dicho, viene haciendo la Diputación".

En este punto, ha advertido de que pese a presumir de no endeudarse, "el PP "vuelve a tirar de préstamos, evidenciando la falta de coherencia en su discurso". A ello se suma "el papel fundamental de los fondos europeos, los mismos que el PP intentó boicotear porque prefería que no llegaran antes que admitir los logros del Gobierno de España".

En materia de gasto, la diputada ha denunciado que "se consolidan partidas opacas que superan los tres millones de euros, como es el caso de promoción turística o 'Sabores Almería'". También, según creen, "se profundiza en un modelo cultural para unos pocos", con un Fical "que suma 1,1 millones frente a los apenas 150.000 euros para actividades culturales en zonas rurales".

También ha criticado que "el plan transversal contra la despoblación vuelva a ser inexistente, dejando otro año en blanco a los municipios más amenazados".

CESE AL DIPUTADO PROVINCIAL SOSTENIBILIDAD

Desde el PSOE también han reclamado el cese del diputado de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos y el alcalde de Tíjola, José Juan Martínez, al señalar que esta "implicado" en la supuesta trama. "¿Qué más tiene que ocurrir? ¿Cuántas áreas están afectadas? ¿A cuántas instituciones salpica?", se ha cuestionado.

La dirigente socialista ha concluido que nada de lo que ha ocurrido en las últimas semanas apunta a una "voluntad real de regeneración". "Lo último que esperaría cualquier persona que quiera limpiar la Diputación es mantener a todos en sus puestos y asumir como propio el presupuesto de Javier Aureliano", ha afirmado.