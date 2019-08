PSOE-A lamenta que Moreno "dé la espalda a Andalucía" y le pide que "comparezca ya en el Parlamento" por la listeriosis

Publicado 25/08/2019 13:56:47 CET

Señala que Marín "ha estado ausente" y le pregunta si la situación "no es suficiente" para que Aguirre hubiera comparecido ya en la Cámara

ALMERÍA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Rosa Aguilar, ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "dé la espalda a Andalucía y se vaya de vacaciones a Galicia" mientras que la comunidad sufre el brote de listeriosis provocado por la carne mechada 'La Mechá', lo que, a su juicio, "demuestra su falta de compromiso", toda vez que le ha exigido que "salga ya de su clamoroso silencio y pida comparecer de inmediato" en el Parlamento.

En rueda de prensa, Aguilar ha manifestado que Andalucía está "en una situación de extraordinaria importancia como consecuencia de la alerta sanitaria declarada por la listeriosis", una aleta, añade, "que también ha tenido que ser declarada a nivel nacional e internacional", a la par que ha lamentado que "la gestión del gobierno de las derechas y la ultraderecha ha sido un autentico desastre, generando desconfianza y alarma entre la población".

Así, ha lamentado que haya un presidente de la Junta "que, en lugar de dar la cara ha dado la espalda a Andalucía y se ha ido de vacaciones a Galicia", lo que "pone de manifiesto su poco compromiso con la comunidad, lo poco que le importamos los andaluces y lo poco que le interesan los afectados y sus familias", ha lamentado Aguilar, que le pide que "salga de su clamoroso silencio, dé la cara y comparezca en el Parlamento", algo fundamental porque los andaluces "tenemos el derecho a saberla verdad y a que se nos informe de todo lo que ha ocurrido".

"Si todo lo han hecho bien como ellos dicen, si todo esta suficientemente aclarado, como dice el PP, que se dedica a echarle las culpas a otras instituciones, si tan bien lo han hecho, ¿por qué temen tanto a comparecer en el Parlamento?, ¿por qué el presidente de la Junta, en lugar de irse de vacaciones a Galicia, no ha pedido comparecer voluntariamente para contar la verdad a los andaluces que nos queremos enterar de todo lo ocurrido y de todo lo sucedido?", se pregunta la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista.

Así, ha insistido en que Moreno "no puede mantener por más tiempo su silencio" y que la comparecencia "la tiene que hacer ya, porque el presidente de la Junta va tarde". "Eso es lo que estamos planteando, saber la verdad, transparencia y claridad, y que sea Moreno el que dé todas las explicaciones ante esta alerta sanitaria que afecta a tantas personas en Andalucía y España".

De este modo, ha insistido en que se trata de una gestión que se puede definir "por su ineptitud, la incompetencia, la irresponsabilidad y la imprudencia", y todo ello con un consejero de Salud, Jesús Aguirre, que "ha mostrado su incapacidad para hacer frente a esta situación de alerta sanitaria y que no ha dado, desde la transparencia, la información necesaria para la ciudadanía". "Ya no nos podemos fiar de él por sus contradicciones y por la forma y manera de hacer las cosas ante una situación de extraordinaria gravedad", ha aseverado.

Aguilar ha subrayado también que junto a Aguirre, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, "ha estado permanentemente ausente" y le pregunta "si dos personas fallecidas, 190 afectadas, tres personas en la UCI y 32 mujeres embarazadas ingresadas no son razones más que suficientes para que el consejero hubiera comparecido ya en el Parlamento".

Y ha añadido "si la desazón, la inquietud, la intranquilidad que tienen los andaluces no son también razones más que suficientes para que se hubiera comparecido ya en el Parlamento y no se hubiera hecho lo que hasta ahora, guardar silencio o mirar para otro lado". "Esto no nos lo merecemos los andaluces", ha apostillado, para agregar que Marín "echa balones fuera y mira a otras instituciones que culpa de la situación". "Esta es la posición del vicepresidente que ha estado ausente en todo esto", finaliza.