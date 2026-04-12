El PSOE pide un "cambio urgente" en el modelo sanitario andaluz y acude a la manifestación de Mareas Blancas

El cabeza de lista por el PSOE de Almería al Parlamento andaluz, José Nicolás Ayala, presente en la manifestación convocada por Mareas Blancas en la capital almeriense en el 12 de abril de 2026. - PSOE DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista por el PSOE de Almería al Parlamento andaluz, José Nicolás Ayala, ha participado junto a otros representantes socialistas en la manifestación convocada por Mareas Blancas en defensa de la sanidad pública, donde ha reclamado la necesidad de llevar a cabo un "cambio urgente" en el modelo sanitario andaluz.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Ayala ha asegurado que "los socialistas nos unimos una vez más a esta manifestación para recuperar la sanidad pública", en un contexto en el que, según ha señalado, la ciudadanía sitúa mayoritariamente el "deterioro sanitario como su principal preocupación".

En este sentido, ha afirmado que "con la gestión del Gobierno andaluz del Partido Popular, el sistema sanitario no responde ni ofrece soluciones en un tiempo razonable", una situación que, a su juicio, se agrava especialmente en Almería, "la provincia más discriminada y maltratada de toda Andalucía por parte de Moreno".

Asimismo, el candidato socialista al Parlamento de Andalucía en las elecciones autonómicas del 17 de mayo ha recriminado el déficit de profesionales sanitarios en la provincia, al señalar que en Almería faltan unos 1.600 médicos en comparación con otras de población similar, y que los centros sanitarios almerienses se sitúan a la cola de Andalucía en el número de médicos por cada mil habitantes.

En relación, Ayala ha señalado que esta es "la realidad que nos deja ocho años de Gobierno de Moreno", con una "alarmante falta de especialistas" tanto en atención primaria como en hospitales como el de Poniente, en El Ejido, o el de La Inmaculada de Huércal-Overa, donde, según ha apuntado, las listas de espera son "insufribles".

En este punto, ha calificado la situación de este último centro de "esperpéntica", al criticar que, en lugar de reforzar la plantilla, la Junta haya decidido adjudicar un contrato de casi 1,6 millones de euros a una clínica privada de Lorca (Murcia) para derivar pacientes del área sanitaria norte de la provincia.

En este hospital de Huércal-Overa, ha detallado, se ha pasado de contar con cuatro urólogos en 2018 a solo uno en la actualidad, además de existir un único especialista en Neumología y en Hematología, la mitad de los necesarios en Digestivo y ninguno en Dermatología. "Ni aun así contratan a los profesionales necesarios y prefieren desviar dinero público a clínicas privadas", ha lamentado.

El también secretario de Organización del PSOE de Almería ha defendido que esta situación "se puede parar en las urnas el próximo 17 de mayo", al advertir de que "los almerienses nos jugamos la salud y la vida, porque las demoras empeoran las patologías y las enfermedades".

ELIMINACIÓN DE LAS LISTAS DE ESPERA

Frente a ello, ha reivindicado el compromiso de la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, de aprobar un plan urgente para salvar la sanidad pública andaluza en sus primeros días como presidenta de la Junta, con el objetivo de "garantizar una atención digna a todos los pacientes y la eliminación de las actuales listas de espera".

En este sentido, ha detallado que este plan conllevaría una inversión adicional de 3.000 millones de euros anuales en la sanidad pública para garantizar unos tiempos máximos de atención, que no superarían las 48 horas en los centros de salud.

Finalmente, Ayala ha realizado un llamamiento a la movilización del electorado progresista en las elecciones autonómicas, que, a su juicio, "serán un auténtico referéndum sobre la sanidad pública", al considerar que el sistema sanitario "no puede soportar otros cuatro años de deterioro y privatización por parte de Moreno".