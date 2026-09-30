PSOE reclama una "fecha definitiva" para acabar el Paseo de Almería y que se detallen los trabajos aún "pendientes"

Obras en el tramo final del Paseo de Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE de Almería ha reclamado al equipo de gobierno (PP) que detalle "qué trabajos quedan pendientes" y "cuál es el calendario real" para finalizar los trabajos de remodelación y peatonalización del Paseo de Almería así como la "repercusión económica" que han tenido las modificaciones introducidas en el proyecto durante su ejecución.

En una nota, el concejal socialista Raúl Enríquez ha exigido que se confirme una "fecha definitiva" para acabar unos trabajos programados hasta este 30 de septiembre tras haber contado con dos prórrogas de unos nueve meses en total cuando la previsión inicial era de un año.

"Después de dos ampliaciones de plazo, los almerienses, los comerciantes y los hosteleros del centro merecen saber cuándo van a terminar realmente las obras y por qué una actuación prevista inicialmente para un año ha necesitado sucesivas ampliaciones", ha señalado el concejal socialista.

Para Enríquez, las obras del Paseo van a pasar a la historia de Almería como "las obras del derroche, las prórrogas, los parches y las rectificaciones, como las del tamaño de los parterres, que tuvieron que reducirse una vez avanzada la obra, o los cambios en la fuente de la Puerta de Purchena".

Asimismo, ha incidido en los problemas relacionados con el pavimento de piedra natural, que sufrió dificultades para el suministro de material de calidad, y con su limpieza, "para la que ha habido que adquirir costosos vehículos de mantenimiento".

"Cuando en una misma obra se modifican parterres, se cambia el diseño de una fuente, aparecen dificultades con el pavimento y se encadenan dos prórrogas, lo razonable es que el Ayuntamiento explique con absoluta transparencia cuánto han supuesto todos los cambios y cuál es la fecha definitiva de terminación", ha añadido.

El edil socialista cree que obras como esta requieren, más allá de un "buen resultado," una "planificación" así como "información" y el "cumplimiento de los compromisos adquiridos" porque con cada cambio de fecha "hay comerciantes que llevan meses trabajando entre vallas, polvo y maquinaria" y "vecinos que necesitan acceder a sus viviendas".

Por ello, el Grupo Socialista reclama al equipo de gobierno que detalle públicamente qué trabajos quedan pendientes, cuál es el calendario real para terminarlos, y qué repercusión económica han tenido las modificaciones que se han introducido en el proyecto.