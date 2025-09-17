PSOE reclama a la Junta una "decidida" acción judicial por el incendio de Lubrín (Almería) y la restauración del monte

El senador del PSOE Antonio Martínez y el alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, en la sierra afectada por los incendios de este verano. - PSOE

LUBRÍN (ALMERÍA), 17 (EUROPA PRESS)

El senador por el PSOE Antonio Martínez ha reclamado a la Junta de Andalucía que se lleve a cabo una "decidida y bien argumentada acción judicial" contra la empresa responsable del tendido eléctrico que, según los primeros indicios, "podría haber causado" el incendio forestal que arrasó más de 1.100 hectáreas en Lubrín (Almería) este verano, de modo que el dinero de las posibles sanciones que se establezca se revierta "en la restauración" del monte y la "mejora de infraestructuras de prevención".

El dirigente socialista ha reclamado que se aplique "la misma hoja de ruta y exigencia de responsabilidades que se definieron tras el incendio de Sierra de Gádor de 2014", que arrasó unas 3.400 hectáreas de matorral y pinar y para la que se articuló un plan valorado en 150.000 euros centrado en recuperar las áreas más afectadas.

Martínez ha visitado junto al alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, las zonas afectadas por los incendios y ha pedido a la Junta de Andalucía "depurar todas las responsabilidades en las causas del incendio" así como que ponga en marcha "un programa plurianual de restauración" de las infraestructuras de piedra seca que han quedado expuestas a los procesos erosivos "en las decenas de montes protectores de propiedad particular afectados".

Por su parte, se ha dirigido tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno de España para solicitar la declaración del municipio como "gravemente afectado o zona catastrófica" de cara a que los vecinos que sufrieron daños materiales a causa de las llamas "tengan más facilidad o agilidad a la hora de recuperar parte de lo perdido".

El alcalde de Lubrín ha recordado que la sierra afectada es Zona de Especial Conservación (ZEC), con lo cual la declaración de zona catastrófica "podría ayudarnos de alguna forma a reforestar estos montes y poder recuperar parte de toda la flora que se ha perdido, como es el caso de la carrasca, palmitos o algarrobos que han sucumbido a este gran incendio".

Para Ramos es "urgente" dotar de un retén del Infoca al municipio de Bédar, lo que "podría reducir el tiempo de respuesta a cualquier incendio forestal en la Sierra de Filabres o Cabrera" y, de esa manera, "controlar los fuegos rápidamente y que los daños que se pueden causar sean menores".

CAMINOS VECINALES

Asimismo, para el PSOE resulta "fundamental" que se rehabiliten "urgentemente" los caminos vecinales que discurran por los territorios forestales privados afectados por los últimos incendios ocurridos en Lubrín, Benahadux y Níjar, así como que se lleve a cabo un "plan de choque de empleo" en prevención forestal en la provincia.

Otra de las medidas que los socialistas almerienses reclaman al Gobierno andaluz es la creación y financiación de una Red Municipal de Pastoreo Preventivo, que posibilite a las corporaciones locales la contratación de ganaderos y sus rebaños "para reducir la biomasa vegetal en los entornos de los espacios urbanos y la extensa red de caminos vecinales que discurren por terrenos forestales".

Para el senador socialista, la Junta tiene por delante una "ardua tarea" en materia de prevención. "Si en 2025 nadie se imagina una red de carreteras, vías aéreas, puertos y aeropuertos sin inversión pública, cómo vamos a aceptar que el PP que gobierna en Andalucía destine apenas 5,8 millones de euros de inversión anual sobre menos de 3.000 hectáreas de montes públicos y cero euros de ayudas a la gestión de montes privados en Almería", se ha cuestionado.

Martínez ha calculado, a partir de la información recogida en medios de comunicación, que son unas 3.000 hectáreas las que se han visto afectadas por el fuego hasta la fecha en la provincia, con al menos dos grandes incendios: el de Benahadux, en el mes de mayo y 1.300 hectáreas afectadas, y el de Lubrín de finales de agosto, donde ardieron 1.110 hectáreas.

"A pesar de ello, queremos felicitar a los profesionales y las profesionales que integran el dispositivo por su desempeño, además de agradecerles su denodado esfuerzo", ha añadido antes de avanzar que desde el PSOE se va a "seguir proponiendo mejoras que garanticen el cumplimiento de su imprescindible trabajo y disminuyan la vulnerabilidad del medio forestal de nuestra provincia".

Al hilo de esto, Martínez Rodríguez ha aplaudido la medida aprobada por el Gobierno central en el último Consejo de Ministros que introduce, a través de un Real Decreto, un coeficiente reductor de la edad de jubilación para los bomberos forestales.

"Se trata, sin duda, de una muy buena noticia, ya que mejora la protección de este colectivo" y ha recordado que fue incluida en la Ley de Bomberos Forestales, aprobada en 2024, "con lo que se salda una deuda con este colectivo al equiparar las condiciones de su jubilación al resto de bomberos", ha indicado.