El PSOE ve "insuficientes" las mejoras en la recogida de basuras en Almería pese a que "se paga el doble" de tasas

Archivo - La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera. - PSOE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, ha considerado "insuficientes" las mejoras en el servicio de recogida de basura a partir del nuevo contrato, que entró en vigor hace diez meses, por el que, según ha señalado, los vecinos de la capital pagan "el doble" en cuanto a las tasas.

"Los almerienses siguen esperando que las mejoras anunciadas por el equipo de gobierno se traduzcan en una ciudad más limpia y en un servicio que responda a sus necesidades", ha trasladado la edil socialista, quien ha criticado que perseveren los "contenedores sucios" con "restos de basura acumulados a su alrededor y olores nauseabundos".

En una nota, la dirigente del PSOE ha afeado que se anunciara que el nuevo contrato iba a "transformar la recogida de residuos" sin que, a su juicio, se aprecien aún los resultados. "Lo que queremos saber es cuándo van a notar realmente los almerienses esa transformación en sus calles y en sus barrios", ha dicho.

Así, la representante socialista ha pedido explicaciones al concejal responsable del área, Antonio Urdiales, quien anunció que en julio "llegarían los nuevos contenedores". "No basta con presentar los nuevos contenedores o anunciar su llegada. Lo importante es que estén instalados donde hacen falta, que sean suficientes y que los vecinos dispongan de un servicio mejor que el que tenían antes", ha manifestado.

Herrera ha puesto especial énfasis en la limpieza de los contenedores y de sus alrededores, puesto que la oferta presentada por Urbaser "contempla el lavado interior y exterior de los recipientes, así como la limpieza periódica de los puntos donde se encuentran ubicados".

"Estamos hablando de cuestiones muy básicas. Los vecinos no tienen por qué conocer cómo se organiza la empresa ni cuántos camiones salen cada noche. Lo que tienen derecho a encontrar son contenedores limpios, sin malos olores, sin bolsas acumuladas alrededor y con el suelo en condiciones. Y eso es precisamente lo que tiene que garantizar el Ayuntamiento", ha subrayado.

Con ello, ha criticado que esta situación se produzca en un año en el que los almerienses "han pagado el doble por la tasa de basura", lo que les da "derecho a exigir un servicio que mejore de verdad".

Para Herrera, "la alcaldesa, María Vázquez, no puede limitarse a adjudicar contratos millonarios y confiar en que las empresas cumplan. Tiene la obligación de supervisar, inspeccionar y exigir que se presten correctamente los servicios"., por lo que ha exigido que "preste más atención al funcionamiento diario de los servicios municipales".

"Los eventos, las inauguraciones y las fotografías no pueden sustituir a la gestión diaria de la ciudad. Almería necesita un Ayuntamiento que esté pendiente de sus barrios y que compruebe que los servicios públicos funcionan", ha concluido.