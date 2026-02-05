El Puerto de Almería reabre al tráfico marítimo tras la mejora de las condiciones meteorológicas

Imagen de archivo del Puerto de Almería. - APA

ALMERÍA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Almería ha reabierto al tráfico marítimo en la tarde de este jueves tras permanecer cerrado desde las 11,30 horas a causa de los fenómenos costeros y de la intensidad del viento asociados a la borrasca 'Leonardo', que mantiene a la provincia en aviso naranja y ha obligado a suspender temporalmente las conexiones marítimas.

La reapertura se ha producido tras la mejora de las condiciones en la costa, según ha confirmado la Autoridad Portuaria de Almería (APA) a Europa Press, después de que la Capitanía Marítima aconsejara el cierre preventivo debido a rachas de viento superiores a los 40 nudos y a la situación de fuerte oleaje registrada durante la jornada.

La borrasca también ha provocado retrasos puntuales en algunos vuelos, si bien el aeropuerto de Almería ha operado con normalidad, y ha obligado a suspender las conexiones ferroviarias con Madrid, mientras que los recorridos de Media Distancia entre Almería y Granada se han sustituido por transporte alternativo por carretera.

Asimismo, las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a que la intensidad del viento descenderá progresivamente a lo largo de la tarde.