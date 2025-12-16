El Puerto de la Ragua inaugura un punto de información sobre sus recursos turísticos

Inauguración del punto de información del Puerto de la Ragua. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de la Ragua ha inaugurado este martes un nuevo punto de información con el apoyo de las diputaciones de Almería y Granada y la participación de los municipios de Ferreira, Nevada y Bayárcal para hacer de él un "referente turístico" que une a las dos provincias.

Según ha indicado la institución provincial almeriense en una nota, los municipios han aportado información actualizada sobre sus recursos turísticos, culturales, deportivos y medioambientales para "ofrecer un espacio lleno de contenidos completos y renovados sobre la oferta de la comarca".

La diputada provincial de Deportes, Vida Saludable y Juventud de Almería, María Luisa Cruz, y el diputado provincial de Deportes e Instalaciones Deportivas de Granada, Eric Escobedo, han presidido el acto de apertura al público de este espacio tras culminar "diversas actuaciones técnicas y administrativas imprescindibles para su puesta en funcionamiento".

El espacio se pone en marcha con el objetivo de convertirse "en un centro útil para los visitantes y en un punto de referencia turística de esta zona entre Almería y Granada".

Cruz ha incidido en el "carácter estratégico" del Puerto de la Ragua como un "espacio de unión entre dos provincias que comparten historia, cultura, tradiciones y una identidad territorial profundamente ligada a la Alpujarra y a Sierra Nevada".

También ha destacado que este enclave "representa a la perfección el espíritu de colaboración entre la Diputación de Almería y la Diputación de Granada, una cooperación que permite impulsar proyectos conjuntos con una visión global y orientada al futuro, capaces de generar oportunidades, dinamizar el turismo y contribuir al desarrollo sostenible de los municipios del entorno".

Escobedo, por su parte, ha indicado que "la apertura de este punto de información simboliza una etapa de recuperación y avance para el Puerto de la Ragua. Queremos que este espacio sea la puerta de entrada para quienes descubren por primera vez este entorno privilegiado y, al mismo tiempo, un lugar de referencia para quienes lo visitan de manera habitual".

Además, el también presidente del Consorcio de la Estación Recreativa Puerto de la Ragua ha añadido que "hemos trabajado para ofrecer un servicio moderno, actualizado y alineado con las necesidades de los municipios del entorno. El Consorcio está ya plenamente operativo, mirando al futuro con estabilidad, planificación y proyectos que contribuirán a dinamizar esta zona de Sierra Nevada".

CONSORCIO DE LA ESTACIÓN RECREATIVA

Entre los proyectos estratégicos del Consorcio de la Estación Recreativa Puerto de la Ragua destaca la reforma integral del albergue del Puerto de la Ragua, que cuenta ya con licencia de obras y calificación ambiental favorable.

Este proyecto es fruto de la colaboración entre la Diputación de Granada, la Diputación de Almería y el Consorcio de la Estación Recreativa Puerto de la Ragua.

El Consorcio ha conseguido diferentes avances claves como la regularización y formalización definitiva de los convenios de cesión de instalaciones y terrenos de los ayuntamientos de Ferreira, Nevada y Bayárcal. Desde el 4 de febrero de 2025, el Consorcio dispone plenamente de las instalaciones cedidas.

A su vez, en la junta general extraordinaria del 21 de noviembre de 2025 se aprobaron por unanimidad los pliegos de ocupación de montes de estos municipios, ya remitidos a las delegaciones competentes de la Junta de Andalucía.

Los diputados provinciales de Almería y Granada han estado acompañados por el alcalde de Ferreira, Antonio Fornieles, la alcaldesa de Nevada, María Dolores Pastor, y el regidor de Bayárcal, Germán Moreno.