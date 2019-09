Quezada: "Coloqué la camiseta de Gabriel en un cañaveral porque quería que me atraparan"

Actualizado 10/09/2019 18:51:05 CET

La autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz, Ana Julia Quezada, a la llegada a la Audiencia Provincial de Almería, para declarar en la segunda sesión del juicio. - Rafael González - Europa Press

Ana Julia Quezada declara que mató a Gabriel por "accidente" y revela que pensó en suicidarse

La madre de Gabriel declara sin biombo ante la autora confesa de la muerte de su hijo

ALMERÍA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ana Julia Quezada ha asegurado que "colocó deliberadamente" la camiseta del niño Gabriel Cruz en un cañaveral al quinto día de la desaparición y muerte del menor porque quería "que me atraparan".

"Querían que me encontraran, no podía más, no podía aguantar más ese secreto y no podía decírselo con mis propias palabras a nadie", ha dicho a preguntas de la fiscal.

Frente a lo sostenido en sus declaraciones ante el juez instructor, donde afirmó que lo hizo "porque quería darle esperanzas" al padre de Gabriel Cruz y entonces su pareja sentimental, ha dicho que colocó la camiseta porque llevaba "a gente a Rodalquilar para intentar decirles lo que había pasado y no podía".

"No sabía qué hacer", ha trasladado cuando la fiscal Elena Fernández le ha señalado que estaba incurriendo en una notoria contradicción.

Con anterioridad, ha indicado que intentó decirle a su hija, que se desplazó de Burgos hasta Almería para participar en el dispositivo de búsqueda, "lo que había pasado" e, incluso, a una prima del pequeño de tan solo diez años a la que también llevó a la finca de Rodalquilar en la que había enterrado al menor.

"Quería decirles: esto es lo que ha pasado, pero no pudo decirlo ni siquiera a mi hermana. Tampoco a Ángel. Los llevaba allí para eso. Quería que me atraparan, que me cogieran para calmar mi conciencia", ha remarcado.