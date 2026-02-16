Registrado un terremoto de magnitud 4,3 con epicentro en Tabernas sentido en Almería, Granada, Jaén y Murcia - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

ALMERÍA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geografico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 4,3 en la madrugada de este lunes, 16 de diciembre, con epicentro en la localidad almeriense de Tabernas, que se ha dejado sentir en distintos puntos de las provincias de Almería, Granada, Jaén y Murcia sin que por el momento haya constancia de daños personales o materiales.

Según la información consultada por Europa Press en la web oficial del IGN, el seísmo se ha producido a las 00.55 horas de forma superficial en este municipio de la comarca de Los Filabres, donde se han registrado hasta 14 réplicas, el mayor de magnitud 2.6 a las 05.38 horas.

El terremoto ha sido sentido con intensidad IV-V en las localidades almerienses de Tabernas, Bacares, Serón y Gádor; con intensidad IV en Alhabia, Tíjola y Olula del Río; y con intensidad III-IV en Abla, Albanchez, Alsodux, Benahadux, Cuevas del Almanzora, Lubrín, Fines, Íllar, Cantoria, La Mojonera, Gérgal, Huércal de Almería, Macael, Oria, Pechina y Tíjola.

Con intensidad III se ha sentido además en Bayarque, Benizalón, Almería capital, El Ejido, Los Gallardos, Vícar, Níjar, Rioja, Senés, Sorbas, Turre y Vera, todos ellos municipios de Almería, y con intensidad II-III también en Carboneras, Chercos, Arboleas y Garrucha, además de Linares, Quesada, Santo Tomé, Villacarrillo, La Carolina, Úbeda y Baeza en la provincia de Jaén y Cúllar, Motril, Santa Fe de Mondújar y Líjar en la provincia de Granada.

Con intensidad II ha sido sentido también en varios puntos de la provincia de Murcia como Lorca, Molina de Segura, Mula o Mazarrón.