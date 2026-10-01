El registro municipal de vivienda protegida de Almería acumula más de 3.000 demandantes en busca de VPO

Construcción de 74 viviendas públicas en la Vega de Acá, en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida del Ayuntamiento de Almería acumula ya más de 3.000 inscritos que buscan acceder a una residencia en la capital, lo que, a juicio de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez (PP), "obliga a continuar incrementando la oferta residencial" a precios "asequibles".

Así lo ha manifestado en una nota tras visitar junto con la concejal de Urbanismo y Vivienda, Eloísa Cabrera, las 74 viviendas protegidas ya vendidas a través de la empresa municipal Almería XXI que se construyen en la Vega de Acá, cuya entrega a los compradores está prevista para el verano de 2027.

La primera edil ha reconocido la "importante demanda de vivienda protegida" que hay en Almería y ha reafirmado su compromiso para "aumentar la oferta" y facilitar el acceso a una vivienda "a un precio asequible".

La promoción "a precio limitado" visitada por la alcaldesa incluye 48 viviendas de tres dormitorios y dos baños, con una superficie útil media de 79 metros cuadrados y un precio de venta medio de 217.000 euros --más 10% de IVA-- y otras 26 viviendas de dos dormitorios y dos baños, con una superficie útil media de 64 metros cuadrados y un precio medio de venta de 182.000 euros más IVA.

Tres de las viviendas ubicadas en planta baja están destinadas a personas con movilidad reducida. Las obras, iniciadas en julio de 2025, se adjudicaron a Avanzasi por un importe de 10.462.114,13 euros, IVA incluido.

"El Ayuntamiento va a seguir promoviendo vivienda pública, tanto en régimen de venta como de alquiler y también explorando fórmulas como el alquiler con opción a compra, para ofrecer diferentes alternativas y conseguir que cada vez más almerienses puedan acceder a una vivienda a un precio asequible", ha recalcado.

La promoción está situada entre las calles Periodista Manuel Falces Aznar y Árbol del Caucho, constituye la vigésimo segunda promoción de vivienda iniciada por Almería XXI. El proyecto contempla un edificio distribuido en dos portales, con dos plantas de sótano y planta baja más siete alturas.

Cada una de las 74 viviendas dispone además de una plaza de garaje y un trastero vinculados. El conjunto residencial contará con 1.650 metros cuadrados de zonas libres comunes ajardinadas, piscina y otros espacios de uso comunitario.

La regidora ha subrayado además que "estamos prácticamente en la mitad del plazo previsto para la ejecución de las obras y nuestro objetivo es que para el próximo verano estén finalizadas y, una vez cumplidos todos los trámites necesarios, estas viviendas puedan prácticamente entregarse a sus adjudicatarios".

La estructura del edificio está prácticamente finalizada y, simultáneamente, se están ejecutando los cerramientos de las plantas inferiores y desarrollando las instalaciones correspondientes a las plantas de sótano. El avance de las diferentes unidades de obra permite apreciar ya la configuración y dimensiones que tendrá el futuro conjunto residencial.

"Hoy podemos comprobar cómo la promoción va tomando forma, con la estructura prácticamente terminada y trabajando ya de manera simultánea en cerramientos e instalaciones. Esperamos que el próximo verano estas 74 familias puedan recibir sus viviendas y comenzar aquí una nueva etapa", ha señalado Vázquez.

La alcaldesa ha insistido en que el hecho de que las 74 viviendas estén ya vendidas "nos anima a seguir trabajando en esta dirección", defendiendo el papel de 'Almería XXI' como instrumento municipal para incrementar la oferta de vivienda protegida y facilitar que más almerienses puedan desarrollar su proyecto de vida en la ciudad.

Así, ha enmarcado esta promoción dentro del objetivo municipal de impulsar durante este mandato 600 nuevas viviendas, aproximadamente un tercio de ellas destinadas al alquiler.