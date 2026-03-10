La Reina Letizia conoce en El Ejido (Almería) la investigación aplicada a la agricultura intensiva

La Reina Letizia durante su visita al laboratorio de la Estación Experimental Cajamar 'Las Palmerillas', en El Ejido (Almería). - MARIAN LEÓN - EUROPA PRESS

EL EJIDO (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

La Reina Letizia ha visitado este martes la Estación Experimental Cajamar 'Las Palmerillas', en El Ejido (Almería), donde ha recorrido sus instalaciones para conocer de primera mano la labor de investigación e innovación que desarrolla este centro, referente de la agricultura intensiva mediterránea, y que celebró en 2025 su 50º aniversario.

Durante la jornada, Su Majestad ha asistido a una presentación institucional sobre la trayectoria de la Estación Experimental y sus principales líneas de trabajo, centradas en impulsar una agricultura "más eficiente y sostenible" a través de la incorporación de nuevas tecnologías, la mejora de los sistemas de cultivo y la transferencia de conocimiento al sector agroalimentario.

Doña Letizia también ha visitado el laboratorio y varios invernaderos experimentales, donde los investigadores le han explicado algunos de los proyectos que se desarrollan en el centro, relacionados con el desarrollo de bioestimulantes y bioproductos, la optimización de las estructuras de invernadero, el control biológico de plagas y la digitalización de datos agrícolas.

La visita ha concluido con un encuentro con participantes en proyectos de la Fundación Almería Tierra Abierta, con los que la monarca ha podido conocer iniciativas vinculadas a la formación y a la integración de personas vinculadas al sector agrícola.

