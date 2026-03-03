Rescatadas dos personas tras quedar atrapadas en un accidente en la A-334 en Alcóntar (Almería)

Archivo - Bomberos del Levante Almeriense. - 112 - Archivo

ALCÓNTAR (ALMERÍA), 3 (EUROPA PRESS)

Los bomberos han rescatado a dos personas que han quedado atrapadas en un accidente de tráfico ocurrido en la tarde de este martes en la carretera A-334 en Alcóntar (Almería), un siniestro en el que también han resultado heridos otros dos ocupantes del vehículo, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, en una nota.

El accidente se ha producido pasadas las 15,35 horas cuando se atendió en las salas del 112 un aviso que alertaba de una salida de vía de un turismo. El accidente se produjo en la carretera A-334, en el kilómetro 21, en sentido Baza, resultando afectados los cuatro ocupantes del turismo tras salirse de la vía y caer a la cuneta.

Desde el centro coordinador se alertó a los Bomberos del Levante almeriense, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a Conservación de Carreteras.

Los bomberos tuvieron que rescatar a los dos ocupantes de los asientos delanteros, ya que habían quedado atrapados a causa del fuerte impacto. Además, los otros dos ocupantes del vehículo fueron atendidos por los sanitarios desplazados a la zona. Los cuatro afectados han sido posteriormente evacuados al hospital de Baza.