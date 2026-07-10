Robles: Unos 200 efectivos de la UME dan apoyo en el incendio de Los Gallardos (Almería), con evolución "desfavorable"

Elevada a fase de emergencia 1 el incendio de Los Gallardos - JUNTA DE ANDALUCÍA/INFOCA

ALMERÍA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unos 200 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se han desplegado en torno al incendio forestal que se ha declarado en Los Gallardos (Almería), el cual presenta una evolución "desfavorable" conforme a las primeras aproximaciones que el jefe de la unidad, el teniente general Francisco Javier Marcos, ha manifestado a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Así lo ha trasladado la propia ministra en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha lamentado la "tragedia" derivada del incendio, que ha dejado de momento once fallecidos, ocho heridos --cuatro de ellos grave-- y al menos 19 desaparecidos, conforme las últimas cifras aportadas por el Gobierno andaluz. Otras 148 personas permanecen realojadas.

Robles ha señalado el apoyo de las Fuerzas Armadas con el despliegue de la UME, que se sirve además de unos 70 vehículos "de todo tipo", para contribuir en las labores de extinción y rescate, al tiempo que ha mostrado su "solidaridad y cariño" hacia las familias de los fallecidos y afectados por el fuego, que ha dejado a todos "en una situación de shock".

Con ello, la ministra ha recordado la importancia de seguir las instrucciones que los profesionales den a la población a la hora de adoptar medidas de protección y de evacuación. Asimismo, ha expresado su solidaridad con Andalucía en estos momentos.