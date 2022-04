Rocío León, primera docente con discapacidad intelectual en aprobar oposiciones, publica 'Mi pie derecho'

ALMERÍA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Rocío León López, conocida como la primera persona con discapacidad intelectual en aprobar unas oposiciones para la docencia, ha publicado la obra autobiográfica 'Mi pie derecho' dedicada a los familiares de personas con capacidades diferentes y con la que pretende "motivar a personas con capacidades diferentes y a sus familiares a buscar más allá de sus limitaciones".

Círculo Rojo Grupo Editorial ha señalado en una nota que se trata de un relato real de lucha y superación en el que la protagonista cuenta su propia historia" con la intención de hacer ver a sus lectores que rendirse no es una opción".

"He tenido que luchar bastante para llegar a donde estoy y más teniendo una discapacidad intelectual. Me he esforzado mucho, pues me han enseñado que, por el hecho de tener una discapacidad, tienes que ser una persona muy luchadora. El camino a lo largo de mi vida no ha sido fácil, me he encontrado con muchos obstáculos que he ido superando", ha explicado la autora.

León ha asegurado que "nadie es igual a ninguna otra persona, todos tenemos capacidades diferentes, y yo la tengo y me siento orgullosa de haber nacido con una discapacidad intelectual, porque eso me hace ser una persona excepcional y luchadora". "En este libro trato de demostrar a los lectores que nunca hay que rendirse y que ser diferente no me hace peor persona, al contrario, me hace ser un ejemplo de superación", ha añadido.

Rocío León López (México, 1980) es diplomada en Magisterio de Educación Primaria y licenciada en Psicopedagogía por la Universidad de Granada. Actualmente, la primera docente en España con discapacidad intelectual en aprobar unas oposiciones de maestra y que ha dado las campanadas inclusivas en la historia de la televisión.