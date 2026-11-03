Roquetas (Almería) paraliza la cesión de espacio a la Policía Nacional, que reclama en convivencia con la Guardia Civil

Archivo - El alcalde de Roquetas de Mar (Almería), Gabriel Amat. - AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR - Archivo

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) ha decidido paralizar la cesión a la Policía Nacional de la mitad del edificio de 12.000 metros cuadrados proyectado para acoger las dependencias de la nueva Comisaría y de la Jefatura de la Policía Local hasta conocer "los planes definitivos" del Ejecutivo en materia de seguridad, al reclamar la permanencia de la Guardia Civil en el municipio.

En un comunicado, el alcalde roquetero, Gabriel Amat (PP), ha afirmado que el Consistorio "no va a ser cómplice de decisiones unilaterales que perjudiquen el sistema de protección local" ante la anunciada desaparición del Puesto de la Guardia Civil, que conlleva la salida de unos 183 agentes en diciembre.

Durante el último pleno, el equipo de gobierno decidió dejar sobre la mesa "de manera cautelar" la cesión formal de 6.000 metros cuadrados del nuevo edificio "a la espera de conocer cuál es la postura definitiva, clara y por escrito del Gobierno de España".

Para el regidor, Roquetas de Mar "necesita urgentemente seguridad y no podemos consentir que nos torpedeen de esta manera como lo está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez". "Defenderemos la convivencia de ambos cuerpos estatales hasta las últimas consecuencias", ha añadido.

Con ello, ha insistido en que "la Benemérita, bajo ningún concepto, se puede marchar de Roquetas de Mar, una ciudad que históricamente ha crecido, se ha desarrollado y se ha protegido al amparo de este cuerpo de seguridad".

Así, aunque ha asegurado que desde el Ayuntamiento se defienden los intereses de la Guardia Civil, también ha mostrado su interés de que se implante la Policía Nacional. "La intención de este equipo de Gobierno es que la ciudad mantenga a la Guardia Civil y que, simultáneamente, la Policía Nacional se despliegue en nuestro término municipal", ha dicho.

Según sus cifras, Roquetas de Mar cuenta con 117.000 habitantes censados aunque "en el día a día se desborda, superando con creces los 160.000 ciudadanos", por lo que, conforme a sus estimaciones, se precisan "de forma urgente entre 300 y 320 efectivos de seguridad pertenecientes a ambos cuerpos".

El alcalde ha tildado de "incomprensible" que la Guardia Civil se vaya de Roquetas "para que llegue la Policía Nacional", sobre todo cuando "existen numerosos ejemplos en la geografía nacional de municipios mucho más pequeños -algunos rondando apenas los 80.000 habitantes- en los que ambos cuerpos de seguridad del Estado coexisten".

CRÍTICAS A LA DIRECTORA DE LA GUARDIA CIVIL

Amat también ha criticado el viaje, hace una semana, de la directora de la Guardia Civil, Mercedes López, a Roquetas de Mar, donde comunicó la desaparición del puesto y la reorganización de efectivos.

Para el alcalde, dicha visita careció de la suficiente "altura institucional" y de la "obligada lealtad" puesto que, a su parecer, la directora "no disponía de la competencia formal ni de la autoridad necesaria para realizar declaraciones taxativas en torno a la marcha de los guardias civiles de Roquetas de Mar".

Según cree, "los verdaderos motivos que propiciaron aquella reunión en el cuartel de Roquetas distaban mucho de la gestión técnica de la seguridad". "Creemos firmemente que vino única y exclusivamente a hacer campaña electoral y a ayudar al PSOE", ha añadido.

Ante la "falta de comunicación oficial" y la "opacidad" que rodea a este proceso de transición, Amat ha dirigido una petición "directa, formal y explícita" al Gobierno para que "explique de manera pormenorizada a toda la ciudadanía roquetera los motivos reales que justifican la hipotética salida de la Guardia Civil".

"Pedimos al Gobierno de Pedro Sánchez que explique con total claridad por qué se va la Guardia Civil de nuestro municipio. Exigimos también que dejen las ambigüedades a un lado y que se nos diga, con números y datos reales sobre la mesa, cuántos guardias civiles se marchan exactamente y cuántos agentes de la Policía Nacional está previsto que lleguen a la ciudad", ha añadido.

De otro lado, Amat ha asegurado su "respeto" a la resolución de la Audiencia Nacional comentada por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil por la que, según esta asociación, se ha anulado el artículo de la orden ministerial de Interior por el que se creaba la nueva Comisaría tras estimar parcialmente un recurso al entender que interfería en las competencias atribuidas a la Guardia Civil.