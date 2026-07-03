Roquetas de Mar (Almería) iza las banderas de calidad, accesibilidad y sostenibilidad de sus playas

Banderas que acreditan la calidad de las playas de Roquetas de Mar (Almería) - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 3 (EUROPA PRESS)

La Playa de la Bajadilla ha sido el escenario elegido para el tradicional acto de izado de las banderas que acreditan la calidad, accesibilidad y sostenibilidad de las playas de Roquetas de Mar (Almería), un enclave junto al Castillo de Santa Ana y el faro que constituye uno de los espacios más emblemáticos del municipio.

En una nota, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha valorado el trabajo que se lleva a cabo durante todo el año para garantizar "el buen estado y mantenimiento" de las playas del municipio con servicios y equipamiento "modernos, accesibles y sostenibles".

Estas actuaciones, según ha dicho, contribuyen a la consolidación del municipio como "uno de los destinos turísticos más demandados gracias a una oferta diversificada en la que además del sol y la playa, el visitante disfruta del ocio, la cultura, la gastronomía y numerosas opciones para que su estancia en Roquetas de Mar sea una experiencia positiva".

El delegado territorial de Turismo, Juan José Alonso, ha reconocido la importancia de estas distinciones y ha dado la enhorabuena al Ayuntamiento de Roquetas de Mar por el trabajo que ha realizado.

"Es una muestra de cómo el litoral andaluz ha sabido adaptarse a los retos de nuestro tiempo sin perder su esencia: hospitalidad, respeto al entorno natural y compromiso con el visitante", ha dicho.

Para el delegado, este reconocimiento "también refleja el esfuerzo colectivo por mantener y mejorar nuestro entorno costero". "Aprovecho para dar las gracias por su esfuerzo en cuidar esas joyas naturales que son también un motor económico para nuestro destino", ha añadido.

Según ha recordado, Roquetas de Mar recupera la bandera azul de su puerto deportivo, lo cual es "una importante satisfacción para todos, y el ejemplo de que cuando se trabaja bien, se obtienen buenos resultados."

La diputada provincial de Turismo, María José Herrada, ha felicitado al Ayuntamiento por la excelencia de sus playas y ha afirmado que "ver ondear un año más las banderas azules y de la Q de Calidad y la S de Sostenibilidad en sus playas urbanas, junto a la recuperación de la bandera azul para su puerto deportivo, es el resultado de un esfuerzo y gran trabajo colectivo que se lleva a cabo durante todo el año".

SEIS DISTINCIONES

La concejal de Turismo y Playas de Roquetas de Mar, Amalia López, ha detallado que las playas urbanas de Roquetas de Mar renuevan un año más sus seis grandes distinciones de calidad.

Las playas de Aguadulce, La Bajadilla, Las Salinas, La Romanilla, Urbanización y Playa Serena cuentan con la Bandera Azul, la Q de Calidad y la S de Sostenibilidad.

Además, las nueve playas del municipio -Aguadulce, Bajadilla, Las Salinas, La Romanilla, Urbanización, Ventilla, Los Bajos, Cerrillos y Playa Serena- disponen de las distinciones Eco-playas, ISO 9001 y Turismo Roquetas. Asimismo, el Puerto Deportivo de Roquetas de Mar y el Aula del Mar cuentan también con Bandera Azul y la distinción de Centro Azul, respectivamente.

Con motivo de este acto, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha presentado también el operativo de playas para la temporada 2026, que mantiene plenamente operativos todos los servicios desde el inicio de la Semana Santa: balizamiento, pasarelas, zonas de sombra, socorrismo y seguridad, entre otros.

En materia de accesibilidad, el municipio dispone de servicio de asistencia al baño en las playas de Aguadulce, La Romanilla y La Bajadilla, así como nueve zonas de sombra reservadas para personas con movilidad reducida y colectivos asistenciales. Todos los puestos de socorrismo cuentan con sillas anfibias, flexipasarelas y material adaptado, además de aseos ostomizados, banderas para personas con daltonismo y pictogramas de Arasaac en aseos y duchas.

MÁS DE 1.000 METROS DE PASALERA

Entre las principales novedades de esta temporada destacan la renovación de más de 1.000 metros de pasarelas de ancho especial fabricadas con plástico reciclado para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida, la instalación de nuevas pasarelas en todos los accesos de la Playa de la Ventilla y la renovación de papeleras y aseos accesibles en distintas playas del municipio. Estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Roquetas de Mar.

En cuanto a la seguridad, el dispositivo de playas cuenta con 258 socorristas, una ambulancia y cuatro vehículos de intervención rápida con motos de agua. Durante julio y agosto el servicio de socorrismo amplía su horario, prestándose de 10,30 a 20,30 horas.

Por su parte, la Policía Local mantiene un dispositivo especial de vigilancia en playas y paseos marítimos, apoyado por quads, bicicletas y una unidad de dron operativa para distintas labores de control y seguridad.

Asimismo, el Ayuntamiento, a través del área de Turismo y Playas, ha llevado a cabo un importante acondicionamiento en la Playa de la Bajadilla, con la recuperación de su borde litoral y la creación de una nueva zona ajardinada y de recreo entre el Faro y la playa, configurando un espacio abierto y más amable para vecinos y visitantes.

El acto ha contado también con la presencia de la concejal de Hacienda, Mayte Fernández, y el concejal de Urbanismo, José Luis Llamas, con quienes se ha procedido al izado de la bandera con el que comienza de forma oficial la temporada alta en Roquetas de Mar.