Sacyr rechaza las críticas de Adelante por las obras del AVE en Almería y dice cumplir con sus "obligaciones laborales"

ALMERÍA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La multinacional de infraestructuras y servicios Sacyr ha rechazado las críticas efectuadas por el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en relación a la situación laboral de los trabajadores de las obra del AVE entre Almería y Murcia al asegurar que se encuentra "al corriente de sus obligaciones laborales" con sus empleados directos, toda vez que también vela "por el cumplimiento de las mismas por parte de las empresas subcontratistas".

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes de la compañía después de que desde Adelante Andalucía se anunciara que se trasladará al Parlamento andaluz la situación de "explotación laboral y prácticamente de esclavitud" que han detectado en las condiciones de los trabajadores, quienes perciben "salarios de seis o siete euros la hora".

García apuntó que desde la entidad "no se respetan los mínimos derechos laborales, con jornadas de 14, 15 o 16 horas" toda vez que, en base a sus conversaciones con una parte de la plantilla, apuntó "situaciones de discriminación racista y falta de "condiciones de seguridad", puesto que "no se les dan gafas, no se les dan ropa de seguridad y puede pasar una desgracia".

Al respecto, desde Sacyr se han afirmado que están "profundamente" comprometidos con la seguridad en el trabajo y el respeto a los derechos humanos, de forma que "cumple con todas las medidas de seguridad en sus obras, incluida la distribución de los equipos de protección individual", según han aseverado.

Desde Adelante se hizo una llamada a las administraciones para que actuaran de manera preventiva de cara a "garantizar que esta multinacional está, al menos, cumpliendo los derechos laborales mínimos, cumpliendo el convenio, pagando salarios en condiciones, haciendo que las jornadas sean jornadas normales y lógicas y dando los materiales de seguridad".