Salvamento retoma la búsqueda de un varón tras un aviso de naufragio frente a la costa de Carboneras (Almería)

Archivo - Helicóptero Helimer 221 de Salvamento Marítimo. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

ALMERÍA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha retomado la búsqueda de una persona que, según los avisos dados a emergencias, se arrojó al mar este martes después de que conenzara a entrar agua en su embarcación a unas cinco millas del Puerto de Carboneras (Almería).

Fuentes del Sasemar han indicado a Europa Press que el helicóptero Helimer 221 ha despegado sobre las 8,20 horas de este miércoles para volver a rastrear desde el aire la zona.

El 112 recibió una llamada de auxilio sobre las 14,00 horas del martes de una persona que alertó de que su embarcación se estaba inundando y que iba a saltar al agua, por lo que se dio aviso a Salvamento que desplegó medios aéreos en la zona hasta el anochecer, sin resultados.

Además, se ha contactado con los buques que se encontraban en la zona, aunque hasta el momento no han observado nada. Salvamento Marítimo continuará emitiendo avisos a los navegantes por si localizan a la persona.