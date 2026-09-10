Salvemos Mojácar pide por segunda vez reactivar el pleito que ordene el derribo del Algarrobico

Archivo - Vista del hotel situado en la playa de El Algarrobico de Carboneras (Almería). - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación ecologista Salvemos Mojácar ha vuelto a solicitado por segunda vez ante la Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Almería la reactivación del pleito destinado a que un juez ordene la demolición del hotel situado en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), una vez que el Ayuntamiento aprobó la revisión de oficio de la licencia de obras para su nulidad.

En un comunicado, la entidad ha manifestado que considera esta la vía "más certera" para conseguir el derribo del inmueble, planteado por última vez en 2017 ante los tribunales frente al anuncio realizado por la Junta de Andalucía para abrir a la promotora Azata del Sol un expediente para que proyecte y ejecute la demolición del inmueble.

Para la organización, la Administración andaluza "lleva 20 años engañando a la opinión pública" pues, según han advertido, "de cara a la galería dice estar en contra del hotel pero luego actúa entre bambalinas en su defensa", sentido en el que han expresado su desconfianza hacia su acción.

"En el nuevo pleito el objetivo sí es la demolición, pero estaba suspendido a la espera de que se declarara nula la licencia como ocurrió en julio pasado", han apuntado tras la nueva solicitud, planteada esta misma semana ante el juzgado, para urgir la adopción de medidas "sin demora".

Según los cálculos de Salvemos Mojácar, de reactivarse el pleito, estaría ya "listo para sentencia", por lo que la asociación espera que pueda haber un pronunciamiento judicial a favor de la demolición "este otoño".