El servicio de alquiler de bicicletas de Almería se amplía con 200 más tras superar los 35.000 usuarios en ocho meses

Archivo - Carril-bici en la Avenida Padre Méndez, en Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio de alquiler de bicicletas eléctricas de Almería operado por las empresa Bolt y Hoppy va a aumentar la flota de 600 a 800 unidades --cien más cada uno-- tras superar los 35.000 usuarios en ocho meses, con más de 260.000 viajes realizados y una distancia acumulada de 760.000 kilómetros.

Así lo ha trasladado el Ayuntamiento de Almería en una nota en la que ha valorado el "exceletne funcionamiento" de esta alternativa implantada el pasado mes de febrero con la que se han evitado cerca de 100.000 kilos de emisiones de CO2, según los datos facilitados por los operadores.

La duración media de los desplazamientos se sitúa en torno a los 20 minutos por viaje, lo que refleja el papel que está adquiriendo este servicio para realizar desplazamientos cotidianos por la ciudad y como alternativa al vehículo privado.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha valorado el "cambio real" advertido en la forma de afrontar los desplazamientosa través de la bicicleta eléctrica compartida, que "tiene espacio en la movilidad cotidiana de Almería".

"Los dos operadores están encantados y nosotros orgullosos de la respuesta de los almerienses", ha añadido Casimiro a tenor de unos datos que demuestran una "utilización intensiva de las bicicletas", lo que ha llevado a ajustar la oferta.

Las bicicletas son eléctricas de pedaleo asistido, homologadas conforme a la normativa europea y con asistencia limitada a 25 kilómetros por hora. El alquiler y la gestión del servicio se realizan a través de las aplicaciones móviles de los dos operadores.

El sistema utiliza la red de aparcabicicletas habilitada en la ciudad y obliga a finalizar los alquileres en los puntos autorizados, mediante un sistema de control tecnológico y geolocalización. De esta forma, la bicicleta compartida se integra en el modelo de movilidad urbana y favorece también la conexión con otros medios de transporte.

La Universidad de Almería mantiene asimismo su implicación en el proyecto, facilitando espacios estratégicos para la operativa del servicio y favoreciendo su utilización por parte de la comunidad universitaria.

La apuesta por la bicicleta eléctrica compartida se ha reforzado también durante la Semana Europea de la Movilidad, que ha servido para acercar a la ciudadanía las diferentes alternativas existentes para desplazarse por la ciudad de una manera más activa y sostenible, y ha contado con una Fiesta de la Bicicleta.

La ampliación de la flota hasta las 800 bicicletas se suma así a las diferentes actuaciones del Ayuntamiento de Almería destinadas a favorecer una movilidad urbana más sostenible y a ofrecer alternativas al vehículo privado.