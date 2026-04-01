Siete sargentos de la Guardia Civil en prácticas se incorporan a la Comandancia de Almería

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, junto a siete sargentos de la Guardia Civil en prácticas y mandos del Instituto Armado. - SUBDELEGACIÓN

ALMERÍA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha recibido este miércoles en la Subdelegación a siete sargentos de la Guardia Civil que realizan sus prácticas en la Comandancia de Almería, a quienes ha animado a aprovechar una etapa "esencial" para su futuro desempeño profesional.

En el encuentro también han participado el coronel jefe de la Guardia Civil en Almería, José Antonio Carvajal; el comandante Horacio Requena, y el secretario general de la Subdelegación, Antonio Hernández de la Torre Chicote.

Durante la reunión, los sargentos han conocido de primera mano el valor de este periodo formativo, en el que se familiarizan con la labor de las distintas unidades de la Comandancia en la provincia.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en una nota, en esta fase los alumnos en prácticas integran conocimientos teóricos con experiencia práctica bajo la tutorización de los mandos.

Los sargentos alumnos se han incorporado durante estas semanas a diversas unidades territoriales de seguridad ciudadana de la Guardia Civil, así como a puestos principales o compañías, donde también cubren necesidades operativas en la provincia.