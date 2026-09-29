A subasta una parcela de más de 5.100 metros cuadrados en La Molineta con vistas a la Alcazaba y la bahía de Almería

Vista de la parcela situada en el paraje de La Molineta, en Almería. - ESCRAPALIA

ALMERÍA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una parcela de 5.139 metros cuadrados de suelo urbano en el paraje de La Molineta, en Almería, con vistas a la ciudad, el puerto, la Alcazaba y la bahía, ha salido a subasta con un precio de salida de 60.000 euros y con un plazo para presentar ofertas abierto hasta el 20 de octubre.

Según ha informado el portal Escrapalia en una nota, el importe supone un descuento del 43 por ciento sobre la tasación de la parcela, fijada en 105.000 euros. El suelo está sujeto a una Actuación de Transformación Urbanística (ATU), conforme al Certificado Urbanístico del Ayuntamiento de Almería.

La finca presenta varias afecciones de planeamiento. Por un lado, está afectada por el Sistema General de Espacios Libres (SGEL), destinado a zonas verdes o equipamiento público ambiental, y, por otro, por los sectores SUP-AMA-04 y SUP-AMA-03, correspondientes a suelo urbano pendiente de desarrollo.

El terreno se sitúa en las estribaciones orientales de la Sierra de Gádor. Además, dispone de acceso a la A-7 y a las arterias de circunvalación y se encuentra próximo a centros educativos, instalaciones deportivas y espacios de senderismo.

La responsable de Real Estate en Escrapalia Inmuebles, Marta Casado, ha señalado que "La Molineta es una de las apuestas de futuro de Almería por su valor paisajístico y su conexión con la ciudad".

Casado ha añadido que adquirir suelo en esta fase de planeamiento "permite a los operadores posicionarse con un coste de entrada muy competitivo antes de que se materialicen los proyectos de compensación y urbanización".

CONDICIONES DE LA SUBASTA

Los interesados deben registrarse de forma gratuita en el portal Escrapalia Inmuebles y realizar un depósito de garantía de 15.000 euros, que será devuelto íntegramente en caso de no resultar adjudicatarios.

Según el portal, el suelo puede resultar de interés para promotores inmobiliarios que busquen ampliar su banco de suelo en zonas de crecimiento de Almería, inversores a medio o largo plazo y operadores especializados en la gestión de actuaciones de transformación urbanística.