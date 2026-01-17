El subdelegado en Almería destaca las ayudas de Incentivos Regionales para el crecimiento económico de las empresas

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín. - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO ALMERÍA

ALMERÍA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado la importancia de las ayudas de Incentivos Regionales para la "corrección de los desequilibrios económicos interterritoriales para el fortalecimiento del sector empresarial en Almería, durante la visita a una de las empresas que ha sido beneficiaria de esta subvención en la provincia".

Tal y como ha emitido el Gobierno de España en una nota, se trata de la empresa Reciclaje Fausto SL., ubicada en el municipio de Níjar, y que forma parte de la resolución de empresas seleccionadas con 219.504 euros de estas ayudas impulsadas por el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Fondos Europeos.

Al hilo, Martín ha explicado que "estas ayudas contribuyen al equilibrio económico interterritorial y al crecimiento económico inclusivo y sostenible mediante la financiación de proyectos de inversión productiva, generadores de empleo, tecnológicamente avanzados y medioambientalmente sostenibles".

De esta forma, tal y como ha subrayado el subdelegado "se fomenta la actividad económica en las regiones con un menor nivel de desarrollo y contribuyendo a cerrar la brecha en términos de renta 'per cápita' con el resto de regiones".

En esta línea, la ayuda cubre parte de la inversión de 914.600 euros realizada por la empresa y además supone la creación de dos nuevos empleos.

En contexto, junto al responsable de la empresa Francisco Fausto Jiménez, el subdelegado ha conocido durante el recorrido por las instalaciones la labor de esta entidad dedicada a la gestión responsable de residuos metálicos.

Entre sus servicios se encuentran la compra venta de chatarra, metales y plásticos, la recogida de material a domicilio, el desmantelamiento de naves industriales, el recambio de camiones y maquinaria y la venta de material para invernaderos.