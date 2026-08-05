El subdelegado en Almería pone el foco en el "drama migratorio" tras las muertes en Ceuta y niega una "invasión"

Varias personas en la playa del Trampolín, a 5 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

ALMERÍA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha rechazado comparar la llegada de migrantes a las costas españolas con una "invasión" y, tras recordar a las personas fallecidas la pasada semana en Ceuta, ha pedido situar este fenómeno ante el "drama migratorio", marcado por las muertes durante las travesías y la búsqueda de "un futuro mejor".

A preguntas de los periodistas tras presentar el balance de la acción del Gobierno en la provincia durante el primer semestre de 2026, Martín ha considerado que los medios de comunicación y la sociedad han podido "normalizar" la aparición de cadáveres de personas cuyas embarcaciones han naufragado.

"Creo que es una cuestión que tenemos que señalar y que, sin duda, a todas las personas es lo primero que nos tendría que poner ante el drama migratorio que nos encontramos", ha subrayado.

El representante del Gobierno en la provincia ha recordado que miles de españoles emigraron en el pasado a Argentina, Venezuela, Alemania, Francia, Bélgica o Suiza. "Yo creo que ninguno de los que estamos aquí no tiene a alguien de su familia, vecino, que no haya tenido que emigrar no hace mucho tiempo", ha señalado.

Por ello, ha calificado de "dolorosa" la comparación con una invasión militar "en la que los misiles, los drones y los tanques toman a la fuerza un país", y ha aludido a la invasión rusa de Ucrania y a la situación de la población palestina.