El subdelegado del Gobierno en Almería destaca la "fortaleza" del mercado laboral tras sumar 10.769 afiliados en un año

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín. - SUBDELEGACIÓN

ALMERÍA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado la "fortaleza" del mercado laboral almeriense tras alcanzar la provincia en junio una media de 338.093 personas afiliadas a la Seguridad Social, 10.769 más que en el mismo mes de 2025, y situar la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2026 en 330.300 el número de ocupados.

Martín ha valorado estos resultados, que consolidan la tendencia de crecimiento del mercado laboral registrada durante el primer semestre del año, según ha señalado la Subdelegación del Gobierno en una nota.

El subdelegado ha señalado que el incremento de cotizantes "refleja el dinamismo de la economía provincial y la capacidad de sus sectores productivos para seguir generando empleo".

La EPA, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), también ha situado la tasa de actividad de la provincia en el 60,23 por ciento, una de las más elevadas de Andalucía.

Para el representante del Gobierno en la provincia, ambos indicadores, procedentes de metodologías diferentes, "coinciden en trasladar un mismo mensaje: Almería continúa creando empleo y consolidando un mercado laboral cada vez más fuerte y dinámico".

Martín ha afirmado que la provincia atraviesa "uno de los mejores momentos de su mercado laboral de los últimos años" y ha atribuido esta evolución a "la fortaleza de nuestro tejido económico y empresarial y la confianza que genera la economía española".

El subdelegado ha asegurado que, para crear más oportunidades para los almerienses, el Gobierno impulsa inversiones estratégicas en infraestructuras, recursos hídricos, movilidad, transición energética y modernización del tejido productivo, actuaciones que "se traducen en actividad económica y en empleo".