Subdelegado del Gobierno y CCOO analizan el impacto de la regularización de migrantes en el mercado laboral de Almería

Imagen de la reunión entre el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, y el secretario provincial de CCOO, Antonio Rico. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ALMERÍA

ALMERÍA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, y el secretario provincial de CCOO, Antonio Rico, han mantenido una reunión de trabajo donde han analizado el desarrollo del proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno de España y abordado su repercusión en la evolución del mercado laboral de la provincia.

Tal y como ha señalado la institución en una nota de prensa, en la reunión han participado además el secretario general de la Subdelegación, Antonio Hernández de la Torre Chicote, la secretario provincial de Empleo de CCOO, Eva Ramírez, y la secretaria de la Mujer del sindicato, Mª Luisa González.

Durante el encuentro, ambas partes han intercambiado impresiones sobre la finalización del plazo de presentación de solicitudes, que ha concluido con 32.638 expedientes registrados en Almería, una cifra que sitúa a la provincia entre los territorios con mayor participación en este procedimiento extraordinario, reflejo de la importancia que tiene la población migrante para el tejido productivo almeriense.

El subdelegado ha trasladado a los representantes sindicales una valoración positiva del proceso, destacando "el trabajo realizado por las administraciones públicas, las organizaciones sociales, los profesionales y las entidades colaboradoras que han acompañado a los solicitantes durante estos meses".

Martín ha señalado que "Almería ha vuelto a demostrar su capacidad de coordinación y de respuesta ante un procedimiento de enorme complejidad administrativa", subrayando que el proceso se ha desarrollado con normalidad gracias al compromiso de todos los actores implicados.

En este contexto, el subdelegado ha puesto de relieve que el proceso de regularización ya está teniendo un reflejo directo en el mercado laboral.

A 30 de junio, 19.968 personas acogidas al proceso de regularización extraordinaria se encontraban dadas de alta en la Seguridad Social en Andalucía, lo que representa el 12,6% del total nacional de personas regularizadas con alta laboral. En el conjunto del país, la cifra asciende a 159.097 afiliados.

Por provincias, Málaga con 3,4%, Sevilla con 2,6% y Almería con un 2%, lideran en Andalucía el porcentaje de afiliaciones derivadas del proceso.

De esta forma, 5.451 en Málaga, 4.145 en Sevilla y 3.218 en Almería, suponen el total de personas ya dadas de alta en la Seguridad Social. Estos datos evidencian el peso de la economía almeriense como generadora de empleo y la importancia de la mano de obra extranjera en sectores estratégicos de la provincia, tal y como ha aseverado el citado comunicado.

El subdelegado ha destacado que la regularización extraordinaria supondrá un importante avance tanto para las personas beneficiarias como para el conjunto de la economía provincial.

Además, ha concluido destacando que la regularización extraordinaria tendrá un impacto positivo en el empleo y en el desarrollo económico de la provincia.

Asimismo, ha señalado que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha realizado un seguimiento permanente del procedimiento para adaptar los recursos allí donde existía una mayor demanda, permitiendo garantizar una atención adecuada durante todo el proceso.

Por su parte, el secretario provincial de CCOO ha coincidido en la importancia de que "este proceso contribuya a reducir la economía sumergida, mejorar las condiciones laborales y favorecer la plena integración de las personas migrantes, reforzando al mismo tiempo la igualdad de derechos y la protección social".

Rico ha manifestado también que desde el sindicato van a seguir trabajando para buscar e implementar medidas en temas tan importantes para la sociedad almeriense como los problemas de acceso a la vivienda o la siniestralidad laboral en la provincia.

Durante el encuentro también se ha abordado la evolución del mercado laboral almeriense, caracterizado por los máximos históricos de afiliación a la Seguridad Social y la creciente demanda de mano de obra en distintos sectores productivos.

Ambas partes han coincidido en que la incorporación de miles de trabajadores a la economía formal permitirá fortalecer el sistema de protección social, aumentar las cotizaciones y ofrecer una mayor estabilidad tanto a trabajadores como a empresas.