Susana Díaz acusa a Abascal de "poner en peligro vidas humanas" solo "para decirle a Moreno que él manda aquí"

VIATOR (ALMERÍA), 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha acusado al líder de Vox, Santiago Abascal, de "poner en peligro vidas humanas" con el acto de este miércoles en la Plaza Nueva de Sevilla, y le ha reprochado su "irresponsabilidad" al convocar "solo, exclusivamente para decirle" al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "que él manda aquí".

"Ahora viene un dirigente de Madrid a hacer un acto, en medio de la calle, concentrando a la gente y solo para decirle al Gobierno andaluz que él manda aquí, que son un gobierno débil", ha asegurado Díaz, quien ha asegurado que los ciudadanos "tienen que estar perplejos" ante lo que ha tildado de "espectáculo".

A preguntas de los periodistas en Viator (Almería), ha lamentado que "no se les dijera nada" cuando "ya lo hicieron el 28 de febrero" y ha reprochado que con esta permisividad "no se piensa en esos sanitarios que están agotados, dándolo todo, y que tienen que atender estas cadenas de contagios".

"No se pueden hacer estas cosas, no se puede concentrar de manera irresponsable a la gente, poniéndola en peligro máxime cuando les estamos diciendo que tienen que guardar las medidas de seguridad, que no pueden entrar en determinados espacios, al comercio y a la hostelería que no puede haber más de cuatro o seis personas por mesa en exterior, y hay autónomos que llevan meses cerrados, hoteles, gente que lo está pasando muy mal", ha criticado.

La líder del PSOE-A ha insistido en que, tras el acto convocado por Abascal "en medio de la calle" está la intención de decirle a Moreno "que vengo aquí desde Madrid porque mando yo y da igual lo que pactéis en el gobierno". "Es muy feo todo, un espectáculo que tiene de todo menos sentido común", ha subrayado.

En declaraciones a los periodistas se ha referido de nuevo al acuerdo PP-Cs, que ha considerado un "disparate" en el seno de un gobierno y en el contexto "de un año de pandemia en el que ha habido un fallecido a la hora en Andalucía y 55 contagios".

"Si dos personas que tienen un pacto tienen que firmar otro, chungo, porque eso sabe todo el mundo perfectamente qué significa; que están amarrados a los sillones como pueden, mirándose por el rabillo de ojo y en todo menos en los problemas de los andaluces, no es bueno", ha afirmado.

En esta línea, ha insistido en que lo escenificado para "evitar el trasvase de cargos" entre los dos socios en el gobierno andaluz es "síntoma de que están en el lío y no en los problemas de la gente" y ha tendido la mano "para ayudar desde la responsabilidad".

"Pónganse en el tajo, que es donde estamos nosotros, los socialistas, y estaremos para ayudar porque tienen la suerte de que en la oposición hay un partido con sentido y con una experiencia de gobierno que ponemos a su servicio", ha indicado.

Para concluir, ha defendido que el PSOE-A, a diferencia del PP y Cs que están en "un acto de mera supervivencia", está haciendo "lo que es su obligación como servidores públicos".

"La gente tiene que saber que sus problemas son la prioridad, que no son los partidos o lo que algunos de sus dirigentes deseen o salvar la posición del líder", ha señalado para finalizar que "aunque ganamos las elecciones, estamos en la oposición y desde la oposición podemos ser útiles y humildemente les ayudaremos a que salgan adelante aunque ahora están paralizados en el lío y mirándose por el rabillo del ojo".