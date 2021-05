Susana Díaz defiende unas primarias "por y para Andalucía" y "desde el respeto, porque quien descalifica no puede unir"

ALMERÍA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La precandidata a las elecciones primarias y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha defendido un proceso de primarias "por y para Andalucía y desde el respeto, porque el que descalifica no puede unir".

"Unas elecciones no se ganan en 15 días, sino trabajando y currando los cuatro años estando todos los días con la gente", ha asegurado Díaz en los encuentros que ha mantenido en la tarde de este miércoles con la militancia socialista en las localidades almerienses de Pulpí y Viator, en los que ha reiterado que su "proyecto es colectivo, contando con los 46.000 militantes del PSOE", añadiendo que "el día 13 de junio comienza la reconquista del Gobierno de la Junta de Andalucía".

Ha destacado que no está en la política "ni por dinero ni por un cargo", porque a la política "no se viene a tener, sino a servir". "Y vengo con libertad, no me han llamado para decirme que me presente. Por eso, desde Andalucía, por Andalucía y para Andalucía, me debo solo a los militantes andaluces para volver a gobernar la Junta", ha añadido en el encuentro de Viator, en el que ha estado acompañada por el alcalde de la localidad, Jesús Flores Malpica, en un acto al aire libre con más de un centenar de asistentes.

"Cuando la gente te vota y te da su confianza no les puedes fallar, y lo que yo he hecho es entregarme y darlo todo, no salir corriendo por un carguito", ha asegurado Díaz, quien ha subrayado que "no hay nada más grande que ser la candidata de los andaluces, de los hombres y mujeres del PSOE de Andalucía".

Para la socialista, "la fuerza más grande que tiene una persona de izquierda es su palabra, y si se acompaña de hechos, como usar y cuidar la educación y la sanidad pública, la gente te vota, y eso no hay quien lo pare porque vivimos en los zapatos de los demás".

Por otra parte, en una asamblea abierta en la Casa del Pueblo de Pulpí, junto a Luis Miguel Cáceres, portavoz del PSOE en el municipio, y Ramón Pérez, secretario general de la agrupación local, Díaz ha denunciado que Juanma Moreno es "presidente de la Junta con los votos de los herederos del franquismo, y hoy Vox se lo ha recordado con el chantaje sobre el drama humanitario de Ceuta".

Díaz ha señalado, además, que "ha llegado el momento de la Segunda Descentralización" en Andalucía, cuyos protagonistas "deben ser los ayuntamientos", con asuntos tan importantes como el acceso al agua, las energías renovables, los servicios públicos, la despoblación y la brecha digital.