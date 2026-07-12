Se suspenden las batidas en Los Gallardos (Almería) sin encontrar más víctimas en las zonas incendiadas

Terrenos calcinador por el incendio forestal, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). - Javi Carrión

ALMERÍA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de rastreo formado por un centenar de efectivos que durante este domingo ha continuado con las batidas en las zonas afectadas por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería) han dado por finalizadas las búsquedas sin haber encontrado más víctimas del fuego.

Fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil han indicado a Europa Press que las tareas que se han desarrollado a lo largo de toda la mañana junto con miembros del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han cesado en torno a las 14,00 horas.

La minuciosa búsqueda realizada a pie por puntos hasta ahora calientes y que no podían ser explorados ha contado con apoyos caninos y de drones, y se ha centrado especialmente en viviendas en ruinas y ramblas con el fin de que ninguna persona no localizada quedara sin ser encontrada.

Al respecto, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya expresó este domingo por la mañana su confianza en que tras estas labores no se encontraran más víctimas del siniestro que, hasta el momento, se ha cobrado la vida de 12 personas pendientes de identificar tras la extracción de su perfil genético, que tendrá que ser cotejado con posibles familiares. Por ahora, constan ocho denuncias por desaparición formalizadas.

"La Guardia Civil está haciendo un gran trabajo con el tema de ADN", ha reconocido Moreno ante los trabajos que se han efectuado desde el departamento de Biología del servicio de Criminalística en Madrid, donde fueron remitidas las muestras obtenidas en el Instituto de Medicina Legal (IML) en Almería.

Moreno ha recordado que se trata de procedimientos "lentos", máxime por la situación en la que quedaron algunos cadáveres. En paralelo, ha señalado que las cinco personas que se encuentran hospitalizadas, de las que cuatro con edades de entre 48 y 61 años fueron evacuadas a la unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, se encuentran "estables" aunque "dentro de la gravedad".