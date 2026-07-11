La Guardia Civil obtiene el perfil genético de los fallecidos en el incendio de Almería y los familiares viajan a España

Incendio forestal de los Gallardos (Almería). - Francisco J. Olmo - Europa Press

ALMERÍA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Biología del servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha obtenido el perfil genético de los doce fallecidos en el incendio de Los Gallardos. A pesar de ello, aún no han podido ser identificadas las víctimas, puesto que los familiares con los que se puede cotejar las muestras biológicas están viajando a España.

Según ha concretado el Centro de Investigación y Desarrollo en una nota, desde que llegaron al servicio de Criminalística las muestras recogidas a los cuerpos de los fallecidos en el Instituto de Medicina Legal han trabajado "durante toda la noche" para obtener el perfil genético de todas las víctimas.

El hecho de que no hayan podido ser identificados los cadáveres se debe a que la recogida de muestras de los familiares "está siendo compleja" porque están viajando de otros países. Se espera que en las próximas horas pueda finalizar el proceso de identificación.

En cuanto a las denuncias por desapariciones, a lo largo de este sábado ha habido una denuncia más, por lo que son "ocho las denuncias de desaparecidos". De este modo, desde el CID aún "no se puede precisar ni la identidad ni la nacionalidad de las personas fallecidas".

En contexto, todos estos datos se han recogido en el Centro Integrado de Datos (CID) constituido para hacer frente a esta emergencia conforme a lo que establece el Real Decreto 32/2009, por el que se aprueba el Protocolo nacional de Actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con múltiples víctimas, que se puso en marcha ayer por la mañana.

El CID, que se activó el pasado viernes a las 9,30 horas, es un órgano técnico que está integrado por una Oficina Forense y una Oficina de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con agentes especializados de la Guardia Civil del Servicio de Criminalística, y tiene como función principal "reunir y supervisar los diferentes informes de identificación que se realicen por las distintas instituciones".